Checa el mensaje que la Torre Latino tiene para ti

El mensaje que la Torre Latino nos recuerda: #QuédateEnCasa 🏡 Salgamos sólo a lo indispensable y si se puede, buscar opciones para sustituir acciones que impliquen salir. Si estás en casa, recuerda lo afortunado que eres, ya que no todas las personas y/o oficios poseen privilegios de poder laborar desde casa. Agradezcamos siempre.