Fundación Teletón continúa su labor vía remota con Microsoft Teams

Hay una enorme cantidad de organizaciones sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales (ONG ´s) que tienen como misión mejorar la calidad de vida de las personas y sus comunidades, estas asociaciones necesitan continuar realizando su labor en tiempos de emergencias, y convertir las plataformas digitales en su centro del trabajo en equipo donde los colaboradores pueden mantenerse conectados y trabajar a distancia en cualquier lugar del mundo.

Fundación Teletón utiliza Microsoft Teams para mantenerse conectados a través de videollamadas y trabajando en equipo para cuidar a sus pacientes y colaboradores.

La suite Office 365 incluye Microsoft Teams, solución de comunicación y colaboración que habilita el trabajo remoto con chats, reuniones virtuales, videollamadas, archivos online y otras herramientas de productividad permiten hoy a las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, continuar -de manera gratuita- su trabajo e impacto social de manera remota, tal y como lo harían en una oficina.

Este tipo de organizaciones sociales, que realizan mucho trabajo de campo o tienen personal voluntario a lo largo del país, son un ejemplo de quienes pueden sacar el mayor provecho de esta herramienta para trabajar a distancia.

Fundación Teletón, una organización sin fines de lucro que busca servir a personas de distintas edades con diferentes discapacidades, cáncer y autismo, ofreciéndoles una atención integral y de calidad que promueva su pleno desarrollo e inclusión a la sociedad, ha migrado a una operación digital con Microsoft Teams como su herramienta de colaboración.

Vinos mexicanos que destacan por su sabor auténtico Te presentamos 5 vinos mexicanos, que destacan por su sabor auténtico, calidad y pasión de quienes los elaboran, para que te des la oportunidad de probarlos

Esta solución facilita el trabajo remoto de las áreas médicas, comerciales, producción, marketing, administración, finanzas, TI y desarrollo humano, manteniendo conectados a más de mil 800 colaboradores de todo el país a través chats, videollamadas y archivos compartidos.

Durante las primeras dos semanas de operación, Teletón realizó más de mil llamadas e intercambió más de 11 mil mensajes dentro de la plataforma, atendiendo a los pacientes, su familia y personal como si estuviera en operación regular.

Actualmente, Teletón utiliza la plataforma en sus 22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRITs), que operan en toda la República Mexicana, así como en el Centro de Autismo Teletón (CAT), el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), la Universidad Teletón y, por supuesto, en sus niveles corporativos.

Coworking médico impulsa la carrera de especialistas de la salud La tendencia de rentar consultorios por hora ha resultado una excelente opción para los médicos, ya que esto les permite definir su forma de trabajo y ampliar su área de atención en ambientes agradables

Microsoft Teams es utilizado, principalmente, en los equipos corporativos del Centro de Autismo Teletón (CAT) y el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), para mantener en una sola línea de comunicación las estrategias y pasos a seguir con los terapeutas. En el caso específico para los niños y familias de CAT, se adaptaron materiales especiales para trabajar y reforzar las terapias que llevan los pacientes, ahora, desde su casa. El seguimiento con las familias ha sido de distintas formas a través de la plataforma y para algunas de ellas se ha realizado a través de videollamadas.

En México, este proyecto contempla cubrir las necesidades de la Fundación durante la contingencia sanitaria, pero se busca continuar la labor con la herramienta con el fin de abarcar más volumen de tratamientos para agilizar la lista de espera de las familias.

Cada vez más surgen historias de organizaciones que están haciendo la transición a un entorno de trabajo remoto mientras continúan ofreciendo sus servicios, como ayudar a niños y familias en riesgo durante la crisis. En Microsoft, se aprecia profundamente el heroico trabajo de las organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo y se mantiene firme en el compromiso y esfuerzo para ayudar a liberar recursos, apoyar el trabajo y a la capacitación remota.

Microsoft Teams es una plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat, reuniones en video y almacenamiento de archivos en el trabajo, y puede ayudar a los empleados y voluntarios a mantenerse conectados. Teams es una parte de Office 365.

Si su organización no lucrativa tiene una licencia para Office 365, ya cuentan con él. De manera reciente, Microsoft Tech for Social Impact tiene varias ofertas donadas y pagadas disponibles para impulsar a las organizaciones no lucrativas elegibles de todos tamaños, incluidas Office 365 Business Essentials, Microsoft 365 Business, y Office 365 E1 para organizaciones más grandes.

Ahora, ofrecen Office 365 E1 por seis meses para voluntarios de organizaciones no lucrativas. Office 365 E1 incluye Teams, así como email, almacenamiento de archivo y más. Esta oferta está diseñada para organizaciones que necesitan una opción perfecta para los voluntarios que trabajan en situaciones remotas frente al COVID-19. Después de seis meses, los asientos terminarán y la organización no lucrativa puede elegir mover al voluntario a un asiento pagado en Office 365 E1 u Office 365 F1.