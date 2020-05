Maru Vázquez: "La creatividad no tiene que ver con el arte sino con tu vida cotidiana"

Maru, cuéntanos obre este concepto que traes del Arte en tiempos de la Pandemia.

—Esta experiencia del encierro nos ha traído muchas cosas, la primera y que se me hace más importante es el viaje que tenemos que hacer con nosotros mismos hacia nuestro interior. Estamos incomunicados con el exterior y las personas, creo que es un tiempo de introspección muy fuerte que le da a la obra de arte un valor mucho mayor. Nosotros los artistas, acostumbrados a crear en solitario, de todos modos teníamos influencia del exterior, de nuestras experiencias con las personas y ahora nos hemos visto limitados, nuestra creatividad ha tenido que nacer como siempre, de nosotros mismos, pero con mayor fuerza de nuestra propia emoción. La segunda, es que nos hemos tenido que ir adaptando a mostrar y vender nuestra obra a través de las redes sociales y de las distintas plataformas que las tecnologías nos están brindando ya que los espacios están totalmente cerrados y esto nos ha dado la oportunidad de modernizarlo y aprender otra formas y medios por los que podemos mostrarlo y así vender nuestro arte. La tercera es la impresionante gama de oportunidades que estamos teniendo en este encierro de disfrutar de las distintas manifestaciones del arte que las plataformas nos han brindado de una cantidad impresionante de óperas, conciertos, ballet, películas, series y libros. Decíamos que no teníamos tiempo para dedicárselo, pero ahora lo estamos teniendo, entonces esto nos está dando la oportunidad de acercarnos al arte y creo que una de las cosas que la mayoría de las personas no nos hemos dado cuenta es que esta experiencia que estamos viviendo no hubiera sido lo mismo si el arte no existiera, imagínate ¿qué hubiéramos hecho si no existiera la música, de leer un libro, plasmar nuestras emociones en un escrito?

En tu opinión ¿Qué debería hacer la gente para acercarse más a las manifestaciones artísticas?

—Lo único que tienen que hacer es conectarse a la computadora, smartphone o TV para acceder a las diferentes plataformas que nos están dando esta oportunidad como el YouTube que están pasando los programas del INAH a través del cual se pueden conocer las maravillas arqueológicas que tenemos y las pláticas con diferentes arqueólogos y antropólogos, conciertos, presentaciones de los mejores ballets del mundo, la ópera, en fin, insisto, lo único que hay que hacer es conectarse. Las opciones están, la cuestión es que la gente quiera tomarla, porque antes se quejaba de que no tenía tiempo, pero ahora todos disponemos de él , entonces, si no se quiere aprovechar todas las oportunidades que hay, ya es una cuestión personal.

Los mejores artículos de tecnología para comprar en Hot Sale Aprovecha el Hot Sale en Walmart y estrena pantalla, celular ¡y mucho más!

¿Cómo estás aprovechando estas oportunidades?

—Me mudé a San Miguel de Allende al inicio de la pandemia. Lo primero que tienes que hacer cuando te mudas es ordenar tu casa y vi la oportunidad de hacer mis propias cosas, tengo una pequeña empresa que se llama ¡Igual…ninguno! en la que trato de acercar el arte a todos los bolsillos porque habrá mucha gente que no tenga, probablemente, para pagar un cuadro, pero sí puede tener para pagar un plato decorativo, una lámpara o una mesa pintada a mano; son artículos de uso cotidiano, pero que tienen el plus de ser convertidos en arte. Otra de las cosas que me importan mucho es el reciclaje, creo que todos debemos ayudarle al planeta pues consumimos demasiado vidrio, plástico y en general demasiadas cosas que resultan tóxicas para él y aprovecho el tiempo para reciclar las botellas de licor para pintarlas, electrificarlas y hacerlas lámpara o también las texturizo. Muchos de nosotros nos hemos vuelto consumidores del mercado en línea y todos estos productos te los traen en caja y las he estado aprovechando para reforzarlas y hacer, por ejemplo, una base para una escultura, lámpara o para una maceta. He estado aprovechando mi tiempo para diversificar lo que hago a objetos de uso cotidiano. Creo que la creatividad no tiene límites, siempre y cuando decidas abrirte a las posibilidades que te está dando el momento, y pareciera que algunos piensan que estamos limitados, pero yo digo que el conocimiento no está limitado, siempre y cuando la persona quiera desarrollarlo viendo películas o series, navegando en Internet, leyendo un libro o acercándose a los tutoriales que le interesan. La creatividad no tiene que ver solamente con el arte, sino con tu vida cotidiana, por ejemplo, si a ti te gusta cocinar ¿por qué ahora no ves los tutoriales de los chefs y restaurantes que están presentando sus menús? o si te gusta la jardinería ¿por qué no hacer un huerto? Creo que este momento nos está dando la oportunidad de observar más fácilmente las cosas.

Se busca a personas que han ayudado en México para premiarlas Se trata de ‘Los Motores de México´, que busca a aquellas personas que, desde sus trincheras, trabajan poniendo su granito de arena para ayudar a México.

¿Dirías que el arte podría calmar las tensiones que ocasiona el confinamiento?

—No sólo lo creo, si no que estoy segura, por ejemplo, si tú pones tu música te hará recordar momentos desde la primera vez que escuchaste esa pieza, te lleva a reflexionar y a cambiar de estado de ánimo, entonces el arte ha sido un medio a través del cual se ha hecho la catarsis y la emoción que estamos viviendo todos, en la que a veces los días son my bueno y otros muy malos, simplemente porque no estamos acostumbrados al confinamiento. Es una situación que a mí me ha invitado mucho a reflexionar, sobre todo, en las posibilidades que el auto aislamiento te da en el desarrollo de conocimientos y capacidades; ahora me doy cuenta que probablemente no necesito un coche porque no puedo salir, no necesito un reloj caro ni tampoco ropa fina o zapatos para lucir, nada de eso, pero sí necesito música o una película, también el desarrollo de mis habilidades porque entre más piensas, más ideas se te ocurren…desde hace mucho que no cocinaba y ahora lo hago, aparte de pintar y por supuesto, las labores de la casa. Resulta que somos multifacéticos y creo que muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta de esto.

¿Qué recomiendas a los lectores de Publimetro para que tengan un mayor acercamiento a cualquier manifestación artística?

—Que vea el YouTube y busque lo que le guste, por ejemplo, el ballet de Romeo y Julieta o la ópera de Aída. Lo único que deben hacer es dedicarle ese tiempo que no tenían y organizarse mejor en todas las labores diarias. Piensen en esto, ya no se pierden don horas en desplazarse al trabajo porque se está haciendo desde casa, hay que aprovechar ese tiempo para poder cultivarse y desarrollarse y observar que el confinamiento puede ser muy enriquecedor para nuestras vidas, nuestra formación y nuestro desarrollo. Esto no es una tragedia si le sabemos sacar lo positivo.