Este viernes llega a su fin el programa 'Aprende en Casa'

Luego de mes y medio de actividades bajo el programa de educación a distancia denominado ‘Aprende en Casa’, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma recalcó que este viernes 5 de junio se dará por concluida esta etapa en la educación básica del país.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, Moctezuma explicó que a pesar de que finaliza el programa Aprende en Casa, se seguirá evaluando a los alumnos con una nueva dinámica, llamada Verano Divertido, la cual se implementará desde este 5 de junio y hasta el 19 del presente mes, día en que se tiene estipulado el fin del ciclo escolar 2019-2020.

“Las clases a distancia, lo que llamamos Aprende en Casa, concluyen precisamente el 5 de junio, o sea, mañana. A partir de mañana cambia Aprende en Casa por una programación que va a ser divertida, lúdica, formativa, pro en donde ya no hay preguntas, ya no hay tareas, ya no hay nada más que sentarse a aprender de forma libre, por eso lo llamamos Verano Divertido”, explicó el funcionario.

Habrá nuevo método para evaluar el ciclo escolar tras programa Aprende en Casa

Por otra parte, tras ser cuestionado por el periodista Joaquín López Dóriga sobre la forma en que los alumnos de educación básica serán evaluados debido a la pandemia del Covid-19, Moctezuma explicó cómo se llevarán a cabo las asignaciones de calificaciones correspondientes a este periodo.

“Hay una evaluación en estas dos semanas precisamente las maestras y los maestros van a hacer la evaluación de todos y cada uno de los alumnos con base, fundamentalmente, en los dos primeros trimestres que ya ocurrieron”

“Los que terminaron los dos primeros trimestres bien ya están calificados, pero si además estuvieron trabajando a distancia, en contacto con sus maestros por teléfono y en un esfuerzo de aprendizaje, se les puede mejorar la calificación”, explicó Esteban Moctezuma.

Ciclo escolar 2020-2021 daría inicio en agosto si las condiciones lo permiten

Finalmente, Esteban Moctezuma detalló que si el semáforo de emergencia sanitaria cambia a color verde para el mes de agosto, el inicio del nuevo ciclo escolar estaría dando inicio el 10 de dicho mes, sin embargo, por ahora lo manejó como solo una posibilidad, de momento no está confirmado.

Mientras que las inscripciones para el nuevo ciclo escolar se llevarían a cabo los días 6 y 7 de agosto, dependiendo de igual manera de la etapa en la que se encuentre el semáforo epidemiológico.

