Uber Eats sigue sumando grandes invitados a cenar: Diego Boneta y Martha Higareda

Seguramente, en algún momento del día, te haces la misma pregunta "¿qué voy a comer?" mientras sales de la oficina a buscar los mismos tacos de siempre, o "¿qué voy a cenar?" cuando lo único que quieres es llegar a tumbarte a la cama y desconectarte de todo.

Y quizás por las razones anteriores se explique el éxito del video Esta noche voy a cenar, en la que Diego Boneta y Martha Higareda protagonizan la segunda etapa de la campaña de Uber Eats. Estos íconos del mundo del entretenimiento ayudarán a la aplicación de entregas a permanecer en la mente de los comensales cuando tengan que responder a la pregunta que nos hacemos todos los días: ¿qué voy a cenar?

Y tú, ¿qué vas a cenar esta noche?

Descubre qué cenarán Diego Boneta y Martha Higareda en este video:

Y es que hoy en día, se anda con tanta prisa, que no se cuenta con el tiempo suficiente para tomar los alimentos como debe ser por lo que muchos recurren a la sopa instantánea o al bocadillo rápido porque sienten que no alcanzan a terminar los pendientes del día para satisfacer la importante necesidad de alimentarse.

Se llega tan cansado a casa que, aunque gruñan un poco las tripas, se opta por buscar cualquier cosa o francamente no se tiene el ánimo suficiente para prepararse algo rico y delicioso, por esta razón, ¡Uber Eats es tu mejor opción!

Uber Eats cuenta con opciones para todos los gustos, presupuestos y momentos del día, al clic de un botón. La campaña busca inspirar a los mexicanos a elegir qué van a cenar hoy al ofrecer más de 25 mil restaurantes y más de 2 millones de platillos en la app entre las 49 ciudades donde tiene presencia en México, siempre con la conveniencia y confiabilidad que la caracterizan.

Al ordenar por Uber Eats, además de ser práctico y conveniente, estás ayudando a que las pequeñas y medianas empresas locales promuevan sus restaurantes y reactiven sus negocios, contribuyendo así a que la economía de México empiece a normalizarse nuevamente. No lo piensas más, descarga la app si aún no lo has hecho, y tú también únete a las miles de personas que ya están usando Uber Eats.

Forma parte de la conversación con el hashtag #EstaNocheVoyACenar