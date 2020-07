Si eres desarrollador web, únete al Maratón Behind the Code

Esta competencia de codificación virtual sin precedentes reunirá a los desarrolladores para resolver los desafíos de negocio del mundo real a través del uso de tecnologías disruptivas, como Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Blockchain y Kubernetes, entre otras, todas disponibles en IBM Cloud.

Según IDC, en 2023 se desarrollarán e implementarán más de 15 millones de aplicaciones y servicios digitales utilizando enfoques de nube nativos en América Latina, la mayoría de los cuales se enfocarán en casos de uso de transformación digital específicos de la industria.

"Hoy, los desarrolladores están el centro de cada innovación empresarial", dijo Marcelo Spaziani, Vicepresidente de Ventas y Value Creation para IBM América Latina. "Esta iniciativa tiene como objetivo habilitar el desarrollo profesional y educativo de los programadores en toda la región, para que puedan cumplir con necesidades actuales y futuras del mercado, conectando su conocimiento en tecnología con la solución de problemas de la industria del mundo real".

La Maratón tendrá dos fases a partir del 8 de agosto de 2020. En la primera fase de 30 días, se tendrá una competencia en portugués para Brasil y una competencia en español para el resto de América Latina, donde empresas e instituciones líderes en la industria como BanCoppel, Centro Universitario FIAP, CompuSoluciones, Saint Paul Escuela de Negocios, TNT Energy Drink y UNINASSAU, entre otros; propondrán 8 desafíos de negocios para cada uno de los idiomas. Los 100 desarrolladores con los mejores puntajes de la fase ganarán un viaje a un evento único a una playa mexicana y se reunirán con los patrocinadores.

En la segunda fase de un día, la Grand Finale, los Top 100 desarrolladores lucharán una vez más para convertirse en uno de los Top 5 Master Devs de la región. Los 5 campeones ganarán un viaje a un programa de inmersión en la aceleradora de start-ups, IBM Alpha Zone, en Tel Aviv, Israel.

Las inscripciones ya están abiertas aquí: ibm.biz/maraton

IBM proporcionará herramientas y contenido para ayudar a los desarrolladores en su camino de aprendizaje y mejorar sus habilidades en las tecnologías más demandadas en el mercado laboral actual, para que puedan resolver los desafíos de negocios que se propondrán durante toda la competencia.

La iniciativa también contará con el apoyo de empresas e instituciones como Belgo Bekaert Arames, Instituto Êxito de Empreendedorismo, IT Mídia, TechData entre otras.

Sobre Maratón Behind the Code 2019 en Brasil

La Maratón Behind the Code 2019 reunió, durante 42 días, a 27 mil desarrolladores de todos los estados de Brasil, para resolver los 9 desafíos de negocio propuestos.

Durante toda la competencia, se crearon más de 40 mil líneas de código.