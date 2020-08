Dispositivos que vas a querer tener en este regreso a clases

TV The Serif, de Samsung

The Serif va más allá del concepto tradicional de un televisor y se convierte en un elemento clave de la decoración para el hogar que eleva la estética de cualquier espacio habitable. Te sorprenderá su imagen QLED brillante y nítida, no sólo redefine la visualización de TV, sino que también crea un espacio excéntrico que complementa cualquier hogar. Se trata del único televisor que incorpora tecnología NFC (Near Field Communication) para un entretenimiento perfecto. Equipado con la tecnología Quantum muestra una calidad de imagen brillante combinada con un sonido audazmente claro e inmersivo. Al detectar ruidos molestos y ajustar automáticamente el volumen y la claridad en tiempo real. También ofrece todos los detalles brillantes mientras da vida a los colores y las imágenes con 100 % de volumen de color, procesador cuántico 4K y HDR 10+.

Canon EOS R6

Esta cámara ha sido diseñada para que nada detenga la creatividad de usuario y así poderla utilizar de la forma más intuitiva posible. Independientemente de lo que se fotografíe y cómo se haga, te permite dar rienda suelta a la creatividad como nunca antes. Esta cámara desafía los límites de la creatividad, ya que sea que se utilice para fotografías o videos, personas o lugares, acción o viajes, naturaleza o bodegones, la combinación de velocidad, calidad de imagen y flexibilidad de la R6, la convierten en la herramienta definitiva para la creación de contenidos.

Galaxy Z Fold 2

Samsung continúa siendo pionero en una categoría completamente nueva de dispositivos móviles introduciendo la próxima generación de teléfonos plegables, con innovaciones significativas que ofrecen a los usuarios un refinamiento mejorado y una experiencia plegable. Este dispositivo cuenta con dos pantallas Infinity-O de borde a borde, casi sin bisel. La pantalla de la cubierta es de 6.2 pulgadas y una pantalla principal de 7.6 pulgadas, lo que hace que ambas sean más grandes que el Galaxy Fold. Con su diseño elegante e ingeniería refinada, Galaxy Z Fold2 dispone de dos colores igualmente impresionantes: Mystic Black y Mystic Bronze.

Galaxy Watch3

Este smartwatch es un compañero de próxima generación para administrar tus rutinas, sobrepasar tus objetivos de acondicionamiento físico y tomar posesión de tu salud. Diseñado con materiales de primera calidad y una versión reducida del popular bisel giratorio, Galaxy Watch3 presenta la artesanía de un reloj de lujo, a la vez que es lo suficientemente cómodo como para usarlo todo el día y toda la noche. Pero este reloj inteligente no sólo es atractivo a la vista, sino también es el centro de experiencia de bienestar. Galaxy Watch3 ahora ofrece presión arterial sin brazalete y medición de electrocardiograma, para ayudar a monitorear y administrar el estado de salud diariamente. Si el usuario tiene una fuerte caída al aire libre o en el hogar, la función de detección de caídas permite enviar un mensaje de emergencia a los contactos predeterminados.

Pioneer

La música se encuentra presente en prácticamente cada momento en la vida de los seres humanos. Es el punto de escape que ayuda a calmar la mente, fortalecer el espíritu y la inspiración. Es un transmisor de paz por excelencia y el motor para dejar fluir muchas emociones a la vez y el motivo por que el se olviden de pronto las preocupaciones. En cuanto a la música y sus emociones, Pioneer lo sabe y los acompaña creando experiencias de sonido únicas también en casa junto con su gama de audífonos como el SE-S3BT con reproducción continua durante hasta 25 horas, puede recargarse todos los días gracias a una batería de resistencia que se recarga en tan solo 2 horas.

JBL

Para que no pierdas detalle de ninguna de tus clases y, a la vez, no interfieras con los que están a tu alrededor, nada mejor que utilizar los JBL Quantum 400, 600 y 800, que cuentan con la tecnología JBL Quantum Surround, almohadillas forradas en cuero, y que son compatibles con todas las plataformas. Adicional, se realizará la entrega de premios en efectivo y diamantes.

Motorola Razr V3

El nuevo RAZR se convirtió en el primer smartphone con pantalla plegable que se dobla por la mitad. Este smartphone cuenta con una pantalla OLED interactiva Quick View de 2,7 pulgadas en la que puedes ver todas tus notificaciones, navegar por un mapa, responder un mensaje, o pasar una canción, todo sin abrir el teléfono. Los usuarios pueden disfrutar de todos los beneficios de una amplia pantalla táctil, pero en un diseño más compacto y portátil. Está equipado con una cámara de 16 megapíxeles alojada en la pantalla externa Quick View y una cámara para videollamadas de 5 megapíxeles en el interior del dispositivo.

Impresora Canon LBP6230dw

Esta es una impresora láser compacta que ofrece salidas de calidad profesional a velocidades sorprendentemente rápidas con características impresionantes, tales como la impresión móvil, la impresión bilateral automática y la conectividad inalámbrica. Es fácil de usar y lo suficientemente compacta como para utilizar tanto en el hogar como en oficinas pequeñas. Se trata de una impresora monocromática compacta que ahorra espacio, ideal para el escritorio. Viene con un sistema de Cartucho Todo en Uno, el cual combina el tóner y el tambor en una unidad fácil de reemplazar, permitiendo un mejor procesamiento de imagen, mayor precisión en los caracteres y una mejor calidad de imagen en general. Conectividad inalámbrica que permite la impresión desde cualquier lugar, además de imprimir fácilmente desde un dispositivo móvil con la aplicación gratuita Canon Mobile Printing.

Huawei MatePad 10.4

Las tabletas electrónicas se han hecho la fama de ser un 'lujo' más que una necesidad, son ese limbo entre las laptops y smartphones que muchos ignoran, pero que ha ido evolucionando al grado de convertirse en un must para el día a día, pero la nueva MatePad 10.4 de Huawei para cuestiones de trabajo y entretenimiento te dejarán más que satisfechos por su excelente desempeño. Este dispositivo resulta ideal para aquellos usuarios que buscan una tableta económica, que cumpla las funciones básicas y que aporte a la productividad. Sin duda MatePad 10.4 logra perfecto estas tareas, sin dejar de lado que en cuanto a sonido y fluidez en los videojuegos resulta una excelente aliada para el entretenimiento. Además, la tableta se puede conectar a otros accesorios Huawei como el teclado y la pluma (M-Pencil) que la convierten en un gadget aún más productivo para cualquier escenario, ya sea una oficina, edición de fotografía o la escuela.