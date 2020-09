Tips para preparar una fiesta muy mexicana con toda la familia, en casa

Definir el presupuesto

Siempre se debe respetar el presupuesto asignado. Se tiene que considerar todos los elementos que habrá en la fiesta. En esta ocasión, el número de invitados ya está definido, son las mismas personas que han estado en casa contigo todo este tiempo, ¡por lo que la confirmación no será necesaria! Preguntarnos a nosotros mismos ‘¿qué no debe faltar ese día?’ puede ayudarnos a jerarquizar las cosas. Quizás los adornos que podamos comprar en línea para celebrar sean prescindibles pero la comida no puede faltar.

¿Cuál será tu estilo?

El estilo deberá estar definido por el lugar donde se llevará a cabo la fiesta para ahorrar en elementos decorativos. Se pueden resaltar los detalles que más nos gusten de la casa, por ejemplo, si se cuenta con un balcón, ahí se pueden colocar luces tricolores para crear una atmósfera alegre y festiva. Plataformas como Pinterest pueden servir de inspiración para crear después algo propio.

Los colores: tus grandes aliados

Esta gran fiesta se distingue por su triada de colores: verde, blanco y rojo. Utilizarlos a nuestro favor, sin caer en lo mismo de siempre, es el verdadero desafío. Se puede aprovechar que es temporada de dalias, la flor oficial de México, e integrarlas a la ambientación en arreglos florales minimalistas. También se puede agregar velas gruesas en estos tonos en la mesa, armar una escultura con globos que sirva de fondo para las fotos, o decorar el postre que cerrará la noche con los colores de la bandera. Otra manera de utilizar estas tonalidades es con cócteles rápidos y sencillos de preparar, como una margarita verde, una mezcalina de jamaica y un agua de horchata con mezcal.

Como esta vez los festejos serán diferentes, nada mejor que organizar algo en casa. / Dreamstime

La música genera el ambiente adecuado

La música es parte esencial de una fiesta, pues ayuda a definir los estados de ánimo que queremos evocar. Para crear una playlist que vaya acorde con cada situación, recomiendan que en la primera hora, cuando se da la bienvenida a los invitados, se pongan canciones suaves como algunos boleros rancheros; al momento de la cena, las baladas rancheras mexicanas dejarán que disfruten la comida sin acelerar el ambiente. Para el momento del grito, la música alegre de los clásicos de mariachi ayudarán a crear una sensación festiva.

Guarda el momento

Una gran fiesta debe recordarse y sin duda la de este año será inolvidable. Prepara tu cámara, carga tu celular y ten cargador portátil a la mano para poder capturar esos momentos claves de la fiesta. Aunque el Día de la Independencia en México suele ser un día para salir a las plazas de los pueblos, al Zócalo y demás lugares simbólicos para celebrar, aún es importante seguir cuidando de los demás quedándonos en casa. No se necesitan fuegos artificiales ni puestos de comida para festejar este día tan importante en la vida de los mexicanos, ya que con imaginación y un poco de inspiración se puede crear una atmósfera perfecta para gritar a todo pulmón: ¡Viva México!