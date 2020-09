Anuncian Feria Nacional del Libro de León edición 2020

Con una edición especial en línea durante este 2020, la Feria Nacional del Libro de León reafirma el compromiso de fomentar y difundir la lectura a través de actividades que, ante un panorama actual adverso, se presentan como alternativas para fortalecer la mente y el espíritu.

El Instituto Cultural de León ha realizado un importante esfuerzo por mantener de pie la edición 31 de la Fenal, mediante un interesante programa que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 04 de octubre.

A través de la plataforma digital www.fenal.mx y la aplicación Fenal 31, creadas especialmente para esta fiesta de la palabra, se difundirán 56 actividades literarias tales como debates, conferencias magistrales, encuentros con autores, 2 encuentros profesionales, más de 20 actividades artísticas, así como 17 talleres y alrededor de 10 mil títulos en línea.

La escritora tamaulipeca Cristina Rivera Garza será distinguida con el Reconocimiento Compromiso con las Letras. La también catedrática es una de las autoras mexicanas más reconocidas en la actualidad, recibiendo galardones como el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, Premio Nacional de Cuento Juan Vicente Melo y Premio Internacional Anna Seghers. Entre sus obras más destacadas se encuentran: La muerte me da, La guerra no importa y Nadie me verá llorar, esta última considerada por Carlos Fuentes como “una de las obras de ficción más notables de la literatura no sólo mexicana, sino en castellano de esta vuelta de siglo”. Como parte del homenaje, la maestra Cecilia Toussaint realizará una lectura dramatizada de algunos de sus textos.

Entre los autores que estarán presentes en la Fenal 31 se encuentran la nicaragüense Gioconda Belli, poetisa y novelista que desde muy joven ha participado activamente en política. El tema de lo femenino y el compromiso político son fundamentales en su obra; entre éstas destacan: Sobre la grama, Línea de fuego, La mujer habitada y El infinito en la palma de la mano. Esta autora participará a través de una conferencia magistral a llevarse a cabo el miércoles 30 de septiembre.

El escritor más popular entre la juventud israelí, Etgar Keret, formará parte de la Fenal con una de estas conferencias magistrales el jueves 01 de octubre. Sus libros han sido best sellers en Israel y elogiados por la crítica internacional. Ha publicado novela, cómics, libros para niños y cuentos; de entre ellos, Extrañando a Kissinger fue nombrado uno de los cincuenta libros israelíes más importantes de todos los tiempos.

Un interesante programa se llevará a cabo del 30 de septiembre al 04 de octubre. / Cuartoscuro

El viernes 2, toca el turno de compartir experiencias con el premio Nobel de Literatura J.M.G. Le Clézio, escritor francés que con su primera novela El atestado, consiguió el premio Renaudot y la fama en el mundo literario. Ha publicado más de 30 libros, entre ellos: El diluvio, Viajes del otro lado, Mondo y otras historias, Desierto, El buscador de oro, Diego y Frida, El pez dorado, Revoluciones y Urania.

La periodista y escritora española Rosa Montero, concluirá con esta serie de conferencias magistrales el domingo 04 de octubre. Merecedora de numerosos reconocimientos, es autora de novelas como Crónica del desamor, Temblor, Bella y oscura, La hija del caníbal, La loca de la casa, Historia del Rey Transparente y La ridícula idea de no volver a verte. También es autora del libro de relatos Amantes y enemigos, de varias obras relacionadas con el periodismo y de libros infantiles. Reconocida con el Premio Nacional de las Letras Españolas en reconocimiento a su trayectoria novelística, periodística y ensayística.

Esta edición virtual también contará con la participación de autores como: Julieta Fierro, Óscar de la Borbolla, Liliana Blum, Mario Guerra, Anamar Orihuela, Eduardo Calixto, Gerardo Herrera, Mariana Palova, Francisco Hinojosa, Jorge Carrión, José Ignacio Valenzuela “El Chascas”, Denise Dresser, Alberto Lati, entre muchas otras plumas locales, nacionales e internacionales.