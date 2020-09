Estas son las claves que debes de seguir para tener un rostro radiante

Sabes que la piel se repara durante la noche.

Cuando dormimos se activa un proceso de reparación de la piel que corrige los daños causados por el paso de los años, la falta de sueño y un estilo de vida agitado.

Pero, ¿qué hacer para recuperar la luminosidad y que nuestro rostro luzca radiante y sano?

“Las respuestas son las mismas que para conservar la salud, tener hábitos de vida saludable, la fotoprotección, no importa que no salgamos de casa, separarnos un poco de los dispositivos electrónicos y lo más importante, dormir”, afirma Martha Patricia López Martínez, asesora de belleza.

Así mismo señala que una piel cansada pierde luminosidad, “tendríamos que dormir al menos ocho horas para tener ese proceso de regeneración celular, pero no todos dormimos ese tiempo, por ello hay que tener alternativas de relajación y productos que nos ayuden a que nuestra piel se vea como si hubiéramos descansado esas ocho horas”.

Para la experta en belleza, las cremas representan una ayuda eficaz, tanto para mujeres como para los hombres. “Busca un producto que contenga ácido hialurónico, como el Libertage Nocturne de L’bel, un suero renovador nocturno para el rostro que te ayudará a combatir los signos en la piel causados por la contaminación ambiental, la edad y un ritmo de vida agitado. Si además, lo complementas con un tratamiento nocturno en crema para contorno de ojos lograrás una apariencia más joven y descansada”.

Haz tu ritual de sueño. / Dreamstime

Prácticas alternativas

Para Coral de la Vega, guía de meditaciones mindfulness lograr esto también requiere que te acerques a prácticas que te permitan calmarte y descansar, ya que a raíz de la situación causada por el Covid-19, las personas han visto alterado su vida y emociones.

Las causas por las que no podemos dormir durante esta pandemia, asegura Coral, se deben a tres factores:

1. Porque pensamos que todo lo podemos controlar y hay demasiados cosas que salen fuera de nuestro control.

2. El miedo a lo desconocido. Con esta situación nos preocupa no saber qué pasará con la economía, la salud y nuestros familiares.

3. Las imágenes catastróficas que tienes en la mente impiden dormir bien. Con tal panorama generas pensamientos negativos, cada uno de ellos acompañados de alguna imagen y emoción. Como el cuerpo es subjetivo, es decir no diferencia entre lo que vives e imaginas, tu cuerpo vive esa situación como si fuera cierto y manda la señal de que hay peligro al cerebro y éste lleva esa información al resto del cuerpo a través del torrente sanguíneo y de ciertos neurotransmisores y hormonas. Uno de esos neurotransmisores es la hormona de la estrés, el cortisol, que genera terrible daños.

Ritual de sueño

Así que por eso nos da algunos puntos esenciales para tener un ritual de sueño.

– Consistencia. Dormir siete u ocho horas, si es menos no hay regeneración y a la larga podrá causarte insomnio.

– Haz un hábito para dormir a la misma hora.

– Acércarte a una práctica que te permita calmarte, como el mindfulness o algún deporte, un baño con agua tibia y compleméntalo con productos de belleza.

– Crea un buen entorno en tu habitación. Evita la TV, el Internet y el celular antes de dormir cuando menos media hora antes, recuerda que la luz azul de la pantalla activa nuestro cerebro como si fuera de día e inhibe la producción de melatonina que es esencial para la regeneración celular.

– Es vital que tengas un santuario para descansar ya que representa un 70% de tu bienestar.

Si llevas a cabo todos esos consejos y además haces ejercicio, tomas suficiente agua y tienes como aliados productos que te ayuden a hidratar tu rostro, te darás cuenta que tus malos pensamientos sólo son eso y descansarás profundamente provocando un cambio radical y más notable.