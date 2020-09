Ofrecen venta directa como buena alternativa para ganar dinero

David, cuéntanos sobre la marca Natura

—DR: Este año Natura cumple 15 años en México y hemos tenido un crecimiento importante durante los últimos años de doble dígito y esto nos permite ir construyendo la marca en México. Como grupo, lleva 50 años en la venta directa por lo que cuenta con suficiente experiencia en la industria. Algo que quiero compartir es que el 22 de septiembre se implementó el Día del Consultor de Belleza Natura, similar a como se celebra el de la madre o del padre, este día aplicará para todas las consultoras en todos los países en que estamos presentes como Colombia, Perú o Argentina. Actualmente estamos enfocados en la venta multinivel en México y ya somos más de 250 mil consultores en el país. Esto nos coloca como la cuarta posición en venta directa y tenemos la proyección que para el 2022 alcancemos el medio millón de consultoras, esto nos posicionaría como el número uno en la venta directa de nuestro país, que sabemos es muy competitivo, pero Natura tiene los productos y las líderes para llegar a serlo.

David Ramírez, director regional de ventas de Natura México. / Cortesía Natura México

¿Qué estrategia llevaron a acabo para trabajar aún con la pandemia?

—DR: En la venta directa estamos rompiendo esos paradigmas y esa idea de que no es digital, al contrario, vemos que se ha transformado en los últimos años, a través de las redes sociales, del WhatsApp, de Youtube, y esto se potencializó con la necesidad de digitalización que provocó la pandemia. Todos los meses tenemos reuniones virtuales con los consultores para desarrollar las habilidades digitales para apoyar al negocio y de desarrollo humano. También hicimos que nuestra revista que es física, presentarla de manera digital y esto ayuda para que se envíe por WhatsApp y de ahí el cliente haga su pedido por el mismo canal. Implementamos también que la consultora pudiera hacer el envío contratando a una paquetería de su localidad para llevarle el producto al consultor, así que vemos que la venta directa está evolucionando y adaptándose a esto. Formamos parte de la reactivación de la economía y representamos la oportunidad para aquellas personas que se quedaron sin empleo o le redujeron el salario. Natura representa ese ingreso extra que muchas personas y emprendedores hoy están buscando.

¿Qué retos vislumbras en el mercado para los próximos doce meses?

—DR: La venta directa es la oportunidad para esos emprendedores ¿por qué? el monto de inversión con Natura, si se tiene un buen historial crediticio, le da un crédito de 21 días para que se pueda hacer el primer pedido con un monto de aproximadamente mil 200 pesos y de esta manera se puede empezar un negocio. Otros dos puntos a considerar, ahora que Natura adquirió a Avon tenemos la posibilidad de hacer sinergias para apoyarnos en transporte o producción local, la idea es que durante este año, el 30% de lo que vendemos como Natura sea producido en México, con esto apoyamos al consultor y al emprendedor y, además, somos fuente de ingresos y empleo para otros sectores también. El segundo punto es el paradigma de que la venta directa no es para todos y por eso quisiera que Ana Isabel platicara de su caso de éxito, en el que ya tiene a más de 2 mil 500 consultoras en Tehuacán y Puebla.

Ana Isabel Ramírez, líder promotora del emprendimiento en Natura México. / Cortesía Natura México

Ana Isabel, cuéntanos tu caso de éxito pues es bien sabido que la venta directa no es algo fácil.

—(IR) Sí, en esta nueva normalidad dar a probar el producto es algo que se complica por que todos tenemos que cuidarnos. La ventaja es que los productos son realmente deliciosos, mucha gente ya los conoce y esto ha permitido que las consultoras puedan comercializarlo, a pesar de que no lo están dando a probar. No éramos personas acostumbradas ha usar la tecnología, pero encontramos con la empresa la manera de llegar a los clientes, todo resultó nuevo porque estábamos acostumbradas a salir y ver a las personas. Tuvimos que empezar a hacer demostraciones dede casa de cómo hacerte un spa de manos, cómo aplicar una crema, esto nos permitió seguir conectados, pero lo más importante es que la gente siguió recibiendo un ingreso a pesar de estos momentos tan complicados.

¿Qué nos puedes contar de tu experiencia como una consultora líder?

—(IR)Empecé porque me gusta el producto, algunos conocidos me preguntaban por él porque les parecía que olía muy rico y llegaban a compararlo con otras marcas, pero les explicaba que se trataba de una marca brasileña de venta directa y no me creían. Esto me llevó a empezar a ofrecerlo, vi que era fácil darlo a probar y que me compraran, entonces mi pedido cada vez era más grande. Soy madre de familia, con 25 años de casada, estudié administración de empresas, pero no pude ejercer porque me embaracé muy joven, cuando empecé en esto nada más contábamos con el ingreso de mi esposo, así que me lo ofrecieron esto diciéndome que lo podía hacer desde casa sin descuidar a mi hija. Empecé a ganar dinero, descubrí que era muy buena para las ventas, entonces me ofrecieron ser líder y me explicaron que se trata de compartir el negocio con otras personas; le dudé porque no sabía nada, pero me dijeron que solamente con el entusiasmo que le ponía para explicar el producto podría convencer a las personas, y así fue que empecé. Con el paso del tiempo me fui capacitando, me desarrollé profesionalmente, tomé talleres y me fui perfeccionando. Me gusta que es una empresa sustentable, que no hace pruebas con animales y todo eso lo fui transmitiendo. Ahora tengo 167 líderes que dependen de mí y todo eso forma un equipo de 2 mil 500 personas aproximadamente. Tenemos un evento que se llama Momento Natura en el que se da a conocer el producto y sus beneficios con el que iniciamos el ciclo de ventas que es de 21 días.

¿Dirías que es una buena opción de autoempleo?

—(IR) ¡Por supuesto! Si tú abres un negocio necesitas tramitar permisos, contratar gente, buscar un local y, por supuesto, contar con un capital. Con la venta directa solamente necesitas una inversión mínima, pues no necesitas una oficina o establecimiento, y solamente requieres de un smartphone e Internet. Es para todas las personas, no se contrapone si se es profesionista, si no se tiene estudios, hombres, mujeres…todos lo pueden hacer. No está limitado a tus conocidos, sino que se puede contactar a cualquier persona de toda la república mexicana para hacer la venta.

¿Cuáles son las satisfacciones más grandes que te ha dado la venta directa?

—(IR) La principal fue poder ayudar a mi familia con un ingreso y lograr la independencia económica que me hacía falta porque muchas veces se está limitado con los gastos. Me permitió darme otras satisfacciones como viajar en avión, que nunca lo había hecho; ganar viajes nacionales e internacionales, salir a otros países; comprar un auto nuevo y, además, ayudar a otras personas a mostrarle este camino con el que pueden ganar dinero por lo que es muy satisfactorio que te agradezcan por ello. Muchas veces la gente no conoce su capacidad y no se tiene confianza para poder llevar a cabo esta actividad, pero después, se dan cuenta de que sí pueden hacerlo y ganar dinero.

¿Qué puedes compartir de tu experiencia personal para quienes están desempleados o buscan un ingreso extra?

—(IR) Que consideren que hay una opción pues Natura da la oportunidad de comercializar sus productos. He conocido a hombres que perdieron el trabajo y tienen el tabú que los cosméticos solamente son para mujeres, pero esto no es verdad y prueba de ello es que tengo a más de cien caballeros que son líderes y que tienen una amplia red de consultores. Solamente es cuestión de que se convenzan y tomen la decisión.

David ¿A qué debe esta estimagtización de que la venta directa no sea vista como una importante fuente de ingresos económicos?

—(DR)Natura invita a ser emprendedor por lo que las personas se vuelven empresarios y empiezan a apoyar la economía local y ahí es cuando se empieza a romper esta idea de que la venta directa no es una carrera o un negocio porque comenzamos a ver a las personas mejorar en su calidad de vida, se compran su auto, apoyan a sus hijos para que vayan a la escuela. Te doy una idea a cuánto ascienden las ganancias: si empiezan como consultor, obtienen de un 30 a un 40% de descuento del precio del producto marcado en el catálogo, por lo que pueden lograr entre 2 y 10 mil pesos promedio en cada ciclo de venta que es de 21 días, solamente por la comercialización. Para crecer como líder tienen que empezar con tres personas y por cada una de ellas se puede ganar hasta mil 650 pesos en promedio y no hay límite del número de a quien pueden invitar. Esta es la forma en que estamos tratando de cambiar los mitos.