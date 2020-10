El cambio en la educación es inevitable en el futuro cercano

El Jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional y con estudios de Doctorado en la UPC Barcelona en Ingeniería Multimedia da su punto de vista de lo que viene en el futuro para la educación y la sociedad.

¿Conoces uno de los métodos más sanos e innovadores para conservar tus alimentos? No te quedes sin saber de él

¿Cuáles considera que han sido las principales afectaciones a la educación por causa de la pandemia en nuestro país?

—Las afectaciones están en términos de la utilización de la tecnología como elemento fundamental para poder desarrollar esta nueva etapa, digamos, tecnológica-académica, o sea el e-learning como elemento principal está “dando la cara” para poder tener una mayor cantidad de contenidos, variedad, e incluso mayor calidad que la puede dar un profesor en clase. Esto tiene varias repercusiones porque las universidades tendrán que entender que si esta tecnología ya existe y es suficientemente eficiente para enseñar los contenidos, lo más importante de un programa académico, versus los costos que conlleva el aprendizaje presencial, solamente es coordinarlo con las instancias educativas para su implementación. Otras de las afectaciones es que ya resulta necesario aceptar que el planeta está sufriendo los estragos de tanta huella de carbono y el que un alumno se traslade dos o tres veces por semana a la escuela ayudaría a reducir en un 40 a 60% el que cada uno de estos alumnos genera, sin contar personal, administrativos y docentes. Económicamente será inviable seguir manteniendo este esquema pues solamente será necesario asistir a los laboratorios mientras no existan los simuladores ad hoc a cada una de las carreras, pero todo lo teórico podría enseñarse, sin ningún problema, en línea. Esto representa un ahorro fundamental para las universidades; si toman experiencia de lo que está sucediendo actualmente, se tiene la posibilidad de doblar la matrícula, reducir el costo de la renta de espacios, y solamente los necesitarán para los laboratorios porque no es posible equipararlo a las condiciones virtuales. Entonces está en los términos de la tecnología, sustentabilidad y economía.

¿No puedes dormir bien? Quizás sea tu colchón, aprende cómo escogerlo

¿La tecnología ha demostrado ser efectiva para el aprendizaje como se ha hablado en tantas ocasiones o hay que hacer algunos ajustes?

El Covid-19 solamente aceleró procesos que ya estaban iniciados.

—Hablé con las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN)desde enero, y se los he comentado en varias ocasiones porque hice un doctorado en ingeniería en multimedia y no quisimos entender que esto tenía que suceder (clases a distancia). Puedo asegurar que la información y los contenidos que se encuentran en Internet están bien estructurados y diseñados, por lo que resultan muy eficientes para el aprendizaje.Creo que tiene que ver con la resistencia al cambio, pero la verdad, ya no hay marcha atrás, es bien difícil hacer entender que sí ya existe el camión, no puedes transportarte en caballo, lo digo con mucho respeto.Nadie quiso entender que la tecnología ya existía, prefirieron seguir en su comodidad, porque les parecía más viable, pero la realidad es que las universidades ya no van a poder, económicamente hablando, soportar la competencia con las universidades virtuales porque la calidad de estos es mejor que en un aula por la riqueza con la que se cuenta para valerse de otros medios como hipervínculos, podcast, videos, tutoriales o simuladores. Los alumnos aprenden mejor porque tienen más fuentes de información. Las condiciones estás dadas, pero hay que trabajar más en vencer la resistencia al cambio. He hablado con algunas universidades y les he dicho que ahora es el momento para que piensen en el diseño institucional como herramienta y que empiecen con un modelo mixto, pero que procuren que lo teórico se vaya al aprendizaje en línea y los laboratorios de manera presencial. Algunos defienden la parte social, pero personalmente no la considero como una justificación porque los jóvenes se ponen de acuerdo por mensajería instantánea para hacer sus actividades, insisto, es un tema de resistencia.

Camry 2020, tecnología, deportividad y desempeño ¡Conócelo!

¿México cuenta con la infraestructura necesaria para sumarse la Revolución educativa 4.0?

Maestro en ciencias, José Héctor Cárdenas Hernández. / Cortesía IPN

— Desafortunadamente el punto de equilibrio está más del lado de la gente que tiene acceso a Internet. Hay que ser objetivos, como todo cambio radical, no va a ser posible absorber a todos, es algo realmente imposible. Estamos ante un nuevo orden mundial y eso nos cuesta trabajo entenderlo. La red 5G es un desarrollo a nivel global que va a permitir tener comunicación en las zonas rurales y además, dotarla de Internet y de información y de esta manera el problema se va a mitigar,será más rápido de lo que uno se imagina. ¿Qué va a suceder? que a lo mejor les va a faltar el hardware, pero eso ya será otra cuestión. Los chicos ya traen un chip muy diferente, desde pequeños ya saben usar un smartphone y con este equipo van a poder acceder a todos estos contenidos, aunque se encuentren en zonas rurales. Sí, la infraestructura está limitada, como lo estuvo en 1800, cuando la gente caminaba kilómetros para llegar a sus escuelas, pero así es el progreso, no se da de la noche a la mañana.La parte académica será la más beneficiada de este proceso, así como el home office porque permitirá a las empresas reducir espacios y costos y tener a su gente trabajando en casa y con sistemas de seguridad muy probados. Le pido a la gente que sean objetivos y vean que el cambio es inevitable.

¿Cuáles son los principales retos que hay que superar para lograr que haya mayor penetración de la educación en nuestro país?

—Mira, si el ex presidente Peña Nieto pudo dar televisiones a una gran parte de la población porque su deseo era que no se perdiera la información, esto se pudiera replicar. El problema del gobierno no es que no cuente con recursos, sino que no se generan bien los proyectos. El IPN ya está con el proyecto de entregar laptops a muchos alumnos y profesores, y yo apoyo este tipo de acciones porque permite que los chicos estén en igualdad de competencias. Hay que tener proyectos sólidos, estables, bien fundamentados para que puedan resolver problemas que se arrastran de hace varios años y por eso doy el ejemplo de EPN regalando estas pantallas. El reto que tiene el gobierno, instituciones educativas y empresas, es que estén conscientes que tienen un desafío por superar por lo que deberían de coordinarse y hacer buenos proyectos haciendo alianzas y convenios que beneficien a todos. Las instituciones deben asumir su papel y darse cuenta del paso que tienen que dar. Hay que apoyar a los estudiantes porque de esta manera lo ayudas ser un profesional que ayudará a mejorar el PIB. Aceptemos y adaptémonos al nuevo entorno, porque este nuevo entorno ya no va a regresar al pasado que conocíamos.