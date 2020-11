The Reserve at Paradisus Playa del Carmen es un hotel boutique cuatro Diamantes all inclusive. - Cortesía The Reserve at Paradisus Playa del Carmen

Estos hoteles se fusionaron para que disfrutes más de sus servicios Sumérgete en un oasis de paz y tranquilidad en The Reserve at Paradisus Playa del Carmen, un exclusivo hotel todo incluido situado en una de las zonas más privilegiadas de la Riviera Maya. Por Publimetro

Paradisus by Meliá, anunció la fusión de los resorts Paradisus Playa del Carmen La Perla y Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda, en un solo resort – Paradisus Playa del Carmen. Bajo este nuevo modelo de operación, los huéspedes tendrán la oportunidad de disfrutar los restaurantes y áreas comunes sin limitantes.

Este cambio también significa que aquellos clientes que buscan disfrutar de una experiencia "Solo Adultos", podrán seguir disfrutando de áreas exclusivas al reservar la nueva categoría The Reserve. Situado en la playa y rodeado de manglares, The Reserve at Paradisus Playa del Carmen es un hotel boutique cuatro Diamantes all inclusive; una experiencia LUXExclusive a sólo 45 minutos en coche del aeropuerto internacional de Cancún y cerca de joyas arqueológicas como Tulum, Chichén Itzá y Cobá, el resort ofrece las mejores aventuras fuera y dentro del hotel.

Para aquellos que buscan experiencias un poco más cercanas al lujo del hotel, Paradisus ofrece una inolvidable cocina internacional en sus 14 restaurantes y 16 bares. Todas las suites cuentan con un balcón o terraza privados e incluyen aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, servicio de habitación las 24 horas, instalaciones de clase mundial, incluyendo Spa, servicios de bodas, tours, centro de negocios, gimnasio, zona para niños, sala de juegos, experiencias enriquecedoras y mucho más. El hotel ofrece una experiencia de lujo que te hará disfrutar de tu estancia. / Cortesía The Reserve at Paradisus Playa del Carmen

Todos aquellos huéspedes bajo la categoría de The Reserve, tendrán los siguientes beneficios durante su estancia: Servicio de Concierge personalizado, exclusivo VIP check in/ check out, asistencia con reservación en actividades y restaurantes, piscina exclusiva con servicio de valet, exclusiva área de en la playa con servicio de valet, las mejores suites con amenidades de lujo diseñadas para adultos, VIP lounge, beach club y restaurante; y para los niños, Turn-down service que incluye galletas y leche, vídeo juegos en la habitación (onrequest), áreas de primer nivel para niños, y actividades exclusivas como BBQ Glamping.

Paradisus by Meliá es una selección de resorts de lujo ubicados en enclaves naturales, fieles a la cultura y belleza de su destino. Los hoteles Paradisus se integran en la naturaleza del destino y ofrecen una experiencia única con la cultura local; apuntando a vacaciones memorables.