Cómo evitar que tu ropa, tu coche o tu casa huelan a cigarro

Tal vez uno de los mayores problemas que tiene la gente que fuma o convive con fumadores, es el tema del olor a cigarro, ya que se impregna fácilmente y puede llegar a ser muy molesto para otras personas.

Ingresar a un auto o al hogar de un fumador es de las peores cosas que pueden vivir las personas que no consumen este producto. Es por ello que te daremos unos tips para eliminar estos olores y que tus amigos o familiares no pasen un mal momento cuando convivan contigo.

Algunos remedios para eliminar el olor a tabaco en el auto son lavarlo y aspirarlo constantemente, así como vaciar el cenicero pues las colillas desprenden gran parte de ese desagradable aroma.

También puedes abrir las ventanas para que circule el aire y ventile el interior de tu auto, con la desventaja que no tendrás el clima y tendrás que escuchar más ruidos del exterior.

En cuanto a tu ropa, puedes recurrir a productos como vinagre blanco para remojar las prendas, usar bicarbonato para que absorba los olores o bien colocar café molido en un recipiente, que si bien no es muy práctico, es un método natural y efectivo.

Y para eliminar el olor de cigarro de tu casa, también el vinagre puede entrar ‘al quite’, así como el café y o bien usar cáscaras de cítricos en recipientes.

Incluso puedes hacer uso de algún aromatizante de ambiente, que puedes encontrar en una variedad de fragancias pero que tendrás que usar y reemplazar constantemente si tienes el hábito de fumar.

Y aunque puedes aplicar estos y otros remedios caseros, hoy en día existen alternativas que eliminan las desventajas de la quema de tabaco.

Por ejemplo, los dispositivos IQOS pueden eliminar todos estos escenarios de malos olores sin dejar la experiencia del consumo de tabaco, permitiendo disfrutar del producto y no tener que estar pensando en remedios sobre cómo eliminar olores desagradables.

¿Por qué? Porque al no quemar tabaco sino calentarlo a una temperatura específica no se produce humo, una gran ventaja al no crear olores que después se impregnan en los muebles de tu hogar y en tu ropa.

Además IQOS no genera ceniza, lo que agradecerán tus amigos o familiares la próxima vez que visiten tu hogar al dejar atrás los desagradables ceniceros y su fuerte olor.

Sin olor a cigarro, y sin riesgos añadidos al consumirlos como muebles quemados o ceniceros olorosos, IQOS puede significar un cambio importante en tu estilo de vida, mejorando la atmósfera donde vives al dejar atrás los malos olores en tu ropa, auto o casa.

En colaboración con Philip Morris México