Cambian la vida de fumadores y de sus familias

Para quienes gustan de fumar cigarros, eliminar el molesto olor y no dañar a sus familias y amigos ha sido una de las principales preocupaciones.

Hoy, gracias al avance de la tecnología, esto es ya una realidad con los calentadores de tabaco.

Fumar es cada vez más complicado: además de las miradas de desagrado, quienes gustan de este hábito se han topado con leyes más estrictas que incluso han llegado a restringir el consumo del cigarro en restaurantes, lugares cerrados, y en los últimos años incluso ya en estadios y eventos deportivos.

La causa: el humo que se produce al fumar, ósea al quemar tabaco, que produce una serie de tóxicos y contamina a las personas que se encuentran cerca.

Contemos el caso de Álvaro López, quien fuma en promedio cuatro veces al día. El estrés de su trabajo como gerente de un negocio lo llevaron a incrementar su consumo, pero con la llegada de sus hijos se vio en la necesidad de modificar sus hábitos.

"En mi trabajo fumo mucho, porque hay mucho estrés, me ayuda a relajarme, cuando mi esposa se embarazó cambié los cigarros por un vapeador, pero ahora está prohibido, es fácil encontrarlo, pero al no estar regulados sí veo un poco de riesgo, al no tener seguridad del contenido de los productos… Ahorita con la pandemia peor, no sabes qué medidas de seguridad y calidad tuvieron", explicó.

Afortunadamente algunas empresas han innovado y han logrado eliminar la combustión, eliminando el humo y el olor.

Phillip Morris después de más de una década de investigación e innovación diseñó IQOS, un dispositivo que elimina la combustión, que calienta el tabaco y que no genera humo y que produce menos olor y que no genera humo ni ceniza, uno de los culpables de los malos olores asociados al fumar.

"Pues un aparato así podría ser muy práctico, no habría el olor a cigarro que le molesta a mi esposa, y mis hijos no me verían fumar, señaló Álvaro López sobre la idea de cambiar su consumo de cigarros al dispositivo IQOS.

Así que, si lo que buscas es mejorar tu calidad de vida, una opción es elegir el cambio y probar algo mejor IQOS.

Contenido pagado por Philip Morris.