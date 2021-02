Este bar en Riviera Nayarit elevará tus sentidos con sus originales drinks

¿Has probado alguna vez un cóctel que sorprenda tu paladar por sus ingredientes y que a la vez te deje una agradable sensación como si tuviera un toque de magia?

Pues si viajas a Riviera Nayarit, en Plaza 1480 Nuevo Vallarta se encuentra el bar El alquimista, -que como su nombre lo indica es un lugar donde su dueño, Israel Díaz, ha encontrado la fórmula para crear cócteles únicos con ingredientes naturales que seducen por sus colores, aroma y exquisito sabor. Díaz es un jalisciense que se convirtió, por azares de la vida, en el embajador de la gastronomía nayarita enfocado en el área de la bebida y que ha hecho de este destino costero su hogar y el mejor punto de proyección para su coctelería.

Cócteles hechos con ingredientes de la región. / Turismo Riviera Nayarit

Bebida representativa

Sentados en una mesa del bar y debajo de un techo de donde cuelgan copas de plata, espuelas, herraduras, estéreos viejos, maletas y otras cosas, Díaz nos recibe con su conocido cóctel Sangre Cora, hecho a base de infusión de jamaica con vino tinto, jugo de limón y mezcal, una bebida creada para un Tianguis Turístico y que hoy representa a la mixología nayarita.

El color rojo sangre de este drink nos remite inmediatamente a la cosmovisión del pueblo Cora que aún conserva sus raíces y al conocimiento de su gastronomía, con la cual Díaz está muy familiarizado y, con la que ha creado muchas bebidas, también es el trago perfecto que sirve de marco para que nos cuente sobre sus inicios.

“Mi pasión siempre fue cocinar y comenzó a los ochos años porque mi cuarto quedaba a lado de la cocina. Por lo tanto, me llegaban los aromas de todo lo que preparaba mi mamá. Cuando terminé de estudiar, me dediqué 100% a trabajar y a los 21 años ya estaba a cargo de un club de playa como jefe de barras. Después me metí a concursos, los gano y empiezo a viajar y a conocer la coctelería del mundo, eso me animó a crecer más para tomar un diplomado de sommelier y de barista. Con todos esos conocimientos adquiridos, me sentí más seguro y a los 26 años llegué a Nayarit”.

Degusta tus drinks con deliciosos platillos. / Turismo Riviera Nayarit

En Master Chef

Ese trabajo y tenacidad le valió para ser rápidamente conocido en la región y de ahí, brincar a unos de los reality show de cocina más populares de la televisión.

“Soy como el gerente de un gran restaurante que se llama Master Chef, servimos a los comensales que son los jueces, pero los que ejecutan eso que se va a servir, son los participantes. Me encargo de proveer, dar e idear retos junto con la producción, los guionistas y todo mi equipo”, señaló.

Y es que gracias a esa aceptación, su participación en este reality seguirá creciendo y pronto lo veremos más a cuadro con lo que logrará aún más impulsar su carrera que suma ya más de 18 años de experiencia y en donde ha deleitado con sus tragos a políticos, actores y gente del jet set internacional.

“En esta industria conoces a mucha gente. Una vez me tocó atender a Kim Kardashian en un evento para Punta Mita. Ella no toma alcohol y quería un cóctel donde sintiera que estuviera tomando. Así que utilice un fermentado de coco que llevaba un toquecito avinagrado con maridaje de nuez y manzana, pero en ese momento no tenía dichos elementos, así que corrí a la cocina a buscarlos y quedó fascinada. Estuvo tomando toda la noche y después ella misma iba por sus drinks, ese fue un gran momento”, recuerda.

Ubicado en Nuevo Vallarta. / Turismo Riviera Nayarit

Experimentar

A Díaz le gusta experimentar con productos locales y utiliza sus conocimientos culinarios para mezclar y crear cada día nuevas bebidas. La pasión por lo que hace se nota, por eso cada uno de sus cócteles es una obra de arte ya que el secreto para que salga rico, afirma, es que pongas la cantidad exacta de los ingredientes, algo que por talento nato sabe hacer en cuestión de segundos.

Por último, nos habla sobre la evolución de la coctelería y más ahora en tiempos de Covid-19. “Después de la pandemia nuestro cóctel más vendido por sus ingredientes con propiedades medicinales fue uno que se llama Penicillin, una carga de miel, gengibre y limón con un poquito de alcohol.

Asimismo, el uso del agua tónica con quinina, conocida en el pasado por combatir enfermedades como la malaria o la fiebre amarilla tomó más relevancia por su utilización contra el Coronavirus”, concluyó.

Así que si quieres probar el más sabroso elixir durante tu viaje a la playa, El alquimista será uno de tus imperdibles cuando viajes a Riviera Nayarit.