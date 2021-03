Cinco cosas que debes saber de, Un príncipe en Nueva York 2

El pasado cinco de marzo, se estrenó la tan esperada Secuela, “Un príncipe en Nueva York 2”; protagonizada por Eddie Murphy. Esta cinta, está causando revuelo por los amantes del cine cómico y queremos mostrarte cinco cosas especiales de esta película.

¿Por qué no te la puedes perder?

Es una película que ha logrado una segunda parte increíble, es la sinergia perfecta entre la comicidad, el suspenso, la acción, y el romance, inyectándonos una buena dosis de nostalgia… integrar todas estas emociones, la hace realmente especial. Y aquí, cinco razones, por las que no puedes perderte esta gran cinta.

Secuela: ¡Realmente lo es!, esta segunda parte, nadie la esperaba; pensar que, Akeem, actual rey de Zamunda tiene un hijo bastardo, del que no tenía idea… realmente es un hecho sorprendente, que, desata un sin número de situaciones de risa, pues se supone que sería el heredero del trono y tendrá que prepararse para tal responsabilidad.

El elenco: Es realmente emocionante ver a los mismos actores después de 33 años, interpretando los mismos papeles, como si fuera ayer el día en que filmaron la primera. Para los que amamos la primer parte, eso le da una magia increíble a la historia, además de que los actores, hoy día tienen muchísima más experiencia y presencia en la pantalla grande.

Humor: La primera cinta, se caracteriza por su alto nivel de comicidad; y esta no se queda atrás, pues, no sólo conserva la esencia de la anterior, sino que integra escenas inesperadas que hacen una conexión excepcional. Por ejemplo, la princesa que ladra como perro en la película anterior, aún ladra en esta segunda parte y da muchísima risa; por otra parte, los desafíos a los que se debe enfrentar el primogénito del rey de Zamunda, son aterradores, pero, demasiado cómicos a la vez.

Éxito: Esta cinta, tiene un gran valor en la historia del cine, pues la primera parte fue realizada con un elenco, cien por ciento afroamericano, con un éxito espectacular. Así que, en principio, la parte dos, viene de un material icónico.

El arte: ¡En verdad, es una gran obra!, tiene una gran riqueza musical, incluyendo a la cultura Neoyorquina y la cultura africana, la banda sonora de “Un Príncipe en Nueva York 2” brinda temas realizados con artistas una gran talla a nivel mundial, entre ellos encontraremos a Bobby Sessions y Megan Thee Stallion, Gladys Knight, Teyana Taylor, Tiwa Savage, Tekno, por ejemplo. Por otro lado tenemos el gran trabajo de escenografía y vestuario los cuales son excepcionales.

No te la puedes perder

Esta es obra de arte de la comicidad que, no te la puedes perder, y si aún no has visto la primera, no te preocupes, es tu oportunidad de hacerlo, búscalas ahora mismo a través de Amazon Prime Video, y prepárate para reír como nunca.