Más de 5,000 rarámuris son beneficiados con agua potable a través de Dockers

A nivel mundial estamos confrontando una crisis muy complicada con los recursos naturales, por lo que resulta de gran valor generar las mejores prácticas para contribuir en pro de éstos.

El agua, es uno de los recursos más importantes para todos nosotros, que no sólo resuelve cuestiones de nuestro día a día, sino que es indispensable para la vida misma, como nuestra salud… sin embargo y lamentablemente, no todos tienen acceso a este recurso tan importante, como en las comunidades marginadas.

Dockers

La problemática del agua

Si bien, de cierta manera las comunidades de algún modo pueden acceder a este recurso a través de ríos por ejemplo, no se está garantizando el bienestar de estas personas, pues el agua no es potable lo cual se convierte en un foco de enfermedades que llevan incluso a la muerte al consumirse ya que esta agua puede estar contaminada, por un lado y por otro, no se tienen los recursos necesarios para convertirla en potable.

La comunidad Rarámuri, durante todos estos años ha sido el blanco de enfermedades al no disponer de agua potable, confrontando problemas severos en su salud como: tracoma, fiebre tifoidea, diarrea, disentería, cólera, esquistosomiasis, entre muchas otras enfermedades derivadas del agua contaminada, además de no contar con un servicio médico que los atienda de modo oportuno.

La ingesta de agua contaminada o las condiciones insalubres, son muy comunes en comunidades como esta, en la que generación tras generación viven a diario esta batalla y es por eso que Dockers, en sinergia con Waves 4 Water Mexico, generaron un proyecto que da acceso a agua potable, siendo Chihuahua su punto de arranque.

Agua potable, derecho de todos

Acceder al agua potable es un derecho de todos y es desgarrador saber cómo es que en la comunidad Rarámuri (entre muchas otras), el agua pareciera un lujo. La iniciativa Work Forward, impulsada por Dockers trabaja de modo constante en combatir esta carencia, abriendo el acceso al agua potable a comunidades marginadas que no cuentan con infraestructuras e información para realizar mejores prácticas.

Work Forward, el proyecto

El corazón de este proyecto es ser parte del crecimiento de comunidades marginadas, resolviendo necesidades de primera mano como, el acceso a un recurso tan importante.

Por medio de este trabajo se logró generar infraestructura de agua personal (sistemas de captación de lluvia) y sistemas de filtración portátiles, haciendo llegar:

20,000 galones de almacenamiento

500 filtros de agua

Educación sobre mantenimiento de filtros

Con este tipo de ayuda, más de 5,000 personas hoy tienen acceso a agua potable, lo cual es un gran paso para mejorar sus vidas y la de las generaciones venideras, es maravilloso ¿no lo crees?

Sé testigo y conoce más sobre este logro, a través este short-film hecho con Arturo Islas Allende, en el que narran la necesidad de Chihuahua y cómo es que ha sido posible brindar este maravilloso apoyo a esta comunidad.

Dockers, en pro del bienestar

Dockers, no sólo es una marca de ropa, pues día a día trabaja de la mano de la responsabilidad integral, posicionándose como un medio que contribuye en pro de nuestro medio ambiente. Todas sus prendas están hechas bajo las mejores prácticas, cuidando los recursos naturales y a las personas, en pro del planeta.

Cada una de sus piezas llevan el sello de la conciencia, por lo que años atrás crearon Water <Less®, que es un conjunto de técnicas que requieren menos agua, además de contar con un equipo que trabaja bajo consciencia y piensa en cómo reutilizar el agua durante la producción, además de crear acabados que ahorren agua.

Es así, como Dockers contribuye ante la crisis mundial del agua: ahorrando agua en sus procesos y apoyando a comunidades afectadas por la escasez de agua desarrollando proyectos como el que llevaron a Chihuahua.

