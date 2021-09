¿Cómo aprender inglés en un país hispanohablante?

Aunque hoy en día existen múltiples opciones para aprender inglés u otros idiomas, no todas son útiles y algunas siguen el mismo método tradicional de siempre, es decir, usar un libro y hacer un sinfín de ejercicios escritos.

La plataforma Lewolang, ha desarrollado un método nuevo e innovador que permite aprender inglés en base a dos grandes pilares: escuchar y hablar.

De hecho, es así como un niño adquiere su lengua materna, primero escuchando durante un largo período de tiempo y luego repitiendo e imitando las palabras y frases que dicen a las personas de su entorno.

Además cuenta con una app muy completa disponible para dispositivos Android y iOS que complementa el curso, aunque también puede utilizarse por sí sola, ya que contiene los puntos básicos para aprender inglés.

En qué consiste el método LEWOLANG.

El curso consta de tres niveles (beginner, intermediate y advanced) y cada nivel tiene 40 temas gramaticales y una serie de palabras de vocabulario. También hay lecturas diversas para trabajar la comprensión lectora y diálogos amenos y divertidos que refuerzan los conocimientos adquiridos.

Todos estos contenidos están pensados para cubrir todas las áreas del aprendizaje del inglés. Veamos cómo funciona este método.

1. Escuchar y comprender.

El primer paso en el camino hacia el aprendizaje del inglés consiste en escuchar, ya sean palabras de vocabulario o estructuras gramaticales. En Lewolang, todos los contenidos están locutados por nativos ingleses, lo cual es vital para poder saber exactamente cómo se pronuncia en inglés.

El vocabulario está reforzado con una imagen, ya que así el cerebro establece una conexión entre la palabra escrita y su representación, lo cual permite aprender la palabra con mayor facilidad. Además, esta palabra se pone en contexto, es decir, se usa en una frase para así ver cómo se usa.

La parte gramatical se presenta mediante pequeños diálogos ilustrados, es decir, se sigue la línea de reforzar con imágenes la comprensión de los contenidos. Además, las estructuras gramaticales están explicadas de manera clara y concisa, con muchos ejemplos y de manera esquemática para facilitar el aprendizaje.

Así pues, el primer paso ya está hecho, escuchar tantas veces como sea necesario. Pasemos al segundo paso.

2. Hablar.

Llega la hora de practicar. En esta segunda parte del método, el usuario es el protagonista. Ahora ya ha escuchado lo suficiente como para atreverse a articular palabras y frases en inglés.

Aquí entra en juego la manera innata que tenemos para aprender nuestra lengua materna, que es imitar aquello que escuchamos.

Esta plataforma tiene un sistema de reconocimiento de voz único que permite al usuario hablarle a la máquina y recibir feedback instantáneo sobre qué ha pronunciado correctamente y qué no. Es como tener a un profesor que te dice al momento qué haces mal, pero no solo eso, lo que el usuario dice se graba, eso permite que se pueda comparar con el nativo inglés y ver exactamente en qué ha fallado para así poder rectificar.

3. Repasos espaciados.

Se sabe que, cuando se aprende algo nuevo, pasado un tiempo, nuestro cerebro pierde parte de lo aprendido. Para solucionar este problema, Lewolang ha desarrollado un sistema de repasos para poder ayudar a fijar los conocimientos aprendidos y evitar que se olviden al cabo del tiempo.

En la plataforma hay un apartado en el cual se trabajan temas en grupos de cuatro. Cada grupo tiene cuatro fases, en las cuales se realizan los mismos ejercicios. El usuario realiza la primera y luego, al cabo de unos días se habilita la segunda fase y así sucesivamente hasta llegar a la cuarta; de esta manera, lo que se ha aprendido queda fijado en el cerebro.

Una APP para reforzar el aprendizaje.

Esta aplicación ofrece el mismo vocabulario y la misma parte gramatical que en el curso, con los mismos apuntes pero con ejercicios diferentes, lo cual se convierte en una práctica adicional para los que sigan el curso y para los que solo utilicen el móvil, en una práctica indispensable para estudiar. También se incluyen las lecturas, para así poder practicar la comprensión lectora.

No obstante, esta APP va más allá de ofrecer los conocimientos básicos para aprender inglés, ya que incorpora dos apartados en los que se trabajan dos puntos muy importantes del idioma, como son: Los “Phrasal Verbs” y las “Collocations”.

Para aquellos que empiezan a iniciarse en el inglés, una “collocation” es un grupo de dos o más palabras que siempre van juntas y que a veces no siguen la traducción literal. Por ejemplo: “Poner la mesa” no es “Put the table”, sino “Lay/set the table”.

Las “Collocations”son muy importantes para poder hablar inglés como los nativos y no como alguien que simplemente traduce del español al inglés. Es un plus a tener muy en cuenta si queremos dominar el este idioma.

Para los hispanohablantes los “phrasal verbs” son una auténtica pesadilla, ya que no presentan, a nuestro entender, lógica alguna. Son verbos que van acompañados por una o dos preposiciones, las cuales modifican el significado de dichos verbos. Pongamos un ejemplo: “look” significa “mirar”, pero “look for” significa “buscar”; “look up to” significa “admirar”.

Los nativos ingleses utilizan muchísimo los “phrasal verbs”, sobre todo en ambientes informales y es esencial y muy importante que conozcamos cuantos más mejor.

En breve se añadirá otro apartado para tratar los “verbos irregulares”, una herramienta muy útil para aprender el pasado y el participio de estos verbos, algo indispensable para poder utilizar tiempos verbales en pasado.