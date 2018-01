Gaming, una nueva herramienta de aprendizaje

La educación no debe dar la espalda a la realidad. Es más, debe de aprovechar los elementos del día a día para mejorar sus metodologías, por eso los juegos en línea que atrapan cada día a más niños y adultos han hecho del gaming una herramienta tan dinámica que incluso hoy es posible aprovechar con fines educativos.

Según datos del estudio Gamification, Games and Learning: What Managers and Practitioners Need to Know, la eficacia en adultos al usar gaming es un 14% mayor en las evaluaciones basadas en habilidades en el conocimiento; un 11% mayor en términos de conocimientos de hechos y se observa un 9% de aumento en la tasa de retención.

“La cultura del gaming permite innovar en espacios educativos desarrollando cualidades muy positivas tales como el trabajo en equipo, el alcance de objetivos y el empleo de la creatividad para la resolución de conflictos o situaciones, habilidades altamente valoradas en el campo de las relaciones interpersonales como también en el entorno laboral”, señala Natalia Alarcón, jefa de producto del Centro Nacional de Educación a Distancia plataforma de educación a distancia enfocada en oficios.

A la hora de poner en práctica el gaming en educación a distancia, Mariana Carril, especialista en juegos educativos, explica que “es fundamental identificar las necesidades de aprendizaje para definir la técnica a implementar y el tiempo de duración. Por ejemplo, el nivel de concentración varía según la edad y por eso tanto el contenido, como la metodología y los tiempos deben adaptarse a las posibilidades del alumno”.

Carril además hace hincapié en la necesidad de implementar la técnica del juego en pequeñas dosis, de acuerdo a la edad de los alumnos. La especialista también destaca la importancia de la estética del juego y del diseño a medida: “Un error muy común es el de desarrollar un mismo juego, por ejemplo, para niños entre 2 a 8 años de edad, cuando los procesos de aprendizaje son muy distintos en ese rango y de allí la importancia de contar con el aporte de psicopedagogos”.

El objetivo del gaming es implementar técnicas de los video juegos dentro de actividades propias del curso a realizar, promoviendo el estudio y la realización de las actividades mediante puntos, ranking, recompensas, estatus o niveles a superar.