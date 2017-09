Lo que debes tomar en cuenta al momento de decorar tu hogar

En los meses enero y junio despierta en las familias, de manera en particular en las mujeres, la necesidad de organizar y decorar el hogar. Pero, ¿cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta?

Perla Parra, gerente de comercialización del departamento de organización y decoración de Home Depot, da unos tips a los lectores de Publimetro que tienen en mente renovar la apariencia de su hogar.

Lo primero, según la experta, es definir el estilo tomando en cuenta los muebles y demás artículos que tienes en la casa. “Debes buscar productos que hagan sinergia o contraste con el estilo que quieres manejar. Saber si eres minimalista, industrial o clásico”, expresa.

Un elemento que Parra cita como principal aliado en decoración es el espejo ya que afirma que es capaz de dar un giro visual a cualquier habitación.

“Puedes combinarlos para que hagan formas, colocarlos de manera horizontal o vertical; ponerle algo lindo en frente como un cuadro, entonces ya tienes el efecto del espejo que te va a reflejar el cuadro y te va ayudar a que sea mucho más atractivo. También puedes jugar con elementos de pared y con elementos de mesas”, sugiere.

En resumidas cuentas, el color, los elementos y el estilo son los tres puntos importantes que debes considerar al momento de darle ese cambio de aspecto a tu casa.

Tendencias

-Aunque toda la familia visita la tienda para realizar un proyecto de decoración u organización, la mujer es quien toma las decisión de compra en este rubro.

-Recámara, cocina y lavandería son los lugares del hogar que se organizan con más frecuencia.

-Los muebles con tonos oscuros y cafés siguen siendo la mayor preferencia del consumidor mexicano; sin embargo, los tonos grises –en tendencia– adquieren cada vez más relevancia en los gustos de los clientes.

-Cajas organizadoras, clósets modulares y repisas flotantes son los productos más buscados para organizar y decorar el hogar con estilo.

-Los espejos decorativos, las plantas artificiales, viniles y artículos de decoración de mesa son grandes aliados en decoración.

La importancia de la pintura

Especialistas en organización y decoración afirman que pintar es el corazón de las mejoras del hogar. Y no se equivocan; es tan importante este aspecto que ya diferentes marcas se ponen a la vanguardia ofreciendo productos de alta calidad, con tecnología de primera que hacen más agradable cada rincón de la casa con el valor agregado de cuidar la salud del consumidor y el medio ambiente.

Este es el caso de las pinturas Behr, que gracias a su tecnología GreenGuard evitan la generación de bacterias y a diferencia de otras marcas, no provoca alergias.

Para nadie es un secreto que las familias tienden a padecer mucho con el tema de las pinturas debido a que algunas se desprenden de la pared (a veces al poco tiempo de ser pintada) o pierden el color. Esto no ocurre con la referida marca –que cuenta con la linea pro advantage, premium, premium plus y premium plus ultra– ya que incluye sellador en la aplicación.

Además de Behr, en Home Depot, también están disponibles las pinturas de Berel, una marca 100% mexicana que con su línea de productos muestra un compromiso serio con el cuidado del medio ambiente.

Tecnología sustentable, antibacteriales, lavables, ideales para los pequeños de la casa y capaz de cambiar el color de una habitación en un tiempo récord con tan sólo una pasada.

Según expertos de The Home Depot:

-Personas de 20 a 30 años muestran igual preferencia por los colores blanco, amarillo, rosado y verde.

-De los 50 a 60 años la preferencia se inclina hacia el color blanco.

-Los millenials optan por productos más amigables con el medio ambiente e investigan –en promedio– en cinco lugares distintos dónd comprar antes de tomar la decisión.