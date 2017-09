Espacio Latino combina moda, gastronomía y cultura en un sólo lugar

Latinoamérica es uno de los lugares más fascinantes del planeta gracias a su vasta diversidad cultural y a su inherente espíritu plagado de tradiciones, costumbres y gastronomía de primer nivel. No en vano, diariamente miles de turistas visitan países como Perú, México, Brasil o Colombia. Pensando en el momento que América Latina está viviendo, Grupo Frel, avalado por su historia de éxito y confianza en el país a lo largo de más de 60 años y Fibra Shop han desarrollado Espacio Latino, un concepto que concentrará cultura, arte, gastronomía, diseño y joyería de diferentes países del Continente Americano. Si hablamos de México, una de las referencias directas más importantes son sus paradisiacas playas, pues día a día atraen a miles de visitantes de todo el mundo; es por esto que dos de los destinos turísticos más emblemáticos de México han sido elegidos como sede de Espacio Latino. Ubicación El primero es Cancún, pues “el Caribe Mexicano se ha destacado no solo por sus playas turquesas sino por su cálida hospitalidad y diversos servicios como: restaurantes de alta cocina nacional e internacional, campos de golf, sitios arqueológicos, parques naturales, resorts de lujo y una gran variedad de espectáculos y recintos para entretener a todo tipo de público, entre ellos, grandes centros comerciales con presencia de grandes marcas”, señaló Edgar Rodríguez, director de operaciones de Fibra Shop. Plaza Kukulcán al ser una de las plazas más emblemáticas de Cancún, es una de las apuestas más fuertes para Espacio Latino. Actualmente se encuentra en revitalización a cargo de los arquitectos Chapman Taylor, Londres UK y contará con 69 locales disponibles para Espacio Latino. La otra ubicación de Espacio Latino no es menos espectacular, pues se trata de Cabo San Lucas, un antiguo pueblo de pescadores que se transformó en un destino turístico gracias a su mar excepcional de aguas transparentes y cascadas submarinas de arena. Cabo ofrece divinos paisajes, excelentes hoteles y restaurantes que halagan el paladar de cualquier comensal; tiendas exclusivas, una marina moderna e increíble y una vida nocturna que nunca duerme. Por todo esto, Espacio Latino encontró un lugar ideal en el centro de Cabo San Lucas: Vía Paraíso, que es parte del proyecto de ampliación del reconocido centro comercial Puerto Paraíso, que además contará con un hotel Business Class y espacios residenciales. Vía Paraíso se encuentra a cargo de Lemus Arquitectos, CDMX, y contará con 58 locales y seis restaurantes con terraza para Espacio Latino. Países de Latinoamérica Este proyecto incorpora el elemento vivencial a través de espacios anclados a la riqueza de Latinoamérica. Los países que se destacarán en la primera etapa del proyecto son: México, Chile, Colombia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Perú; presentes a través de los máximos representantes de las diversas disciplinas que este espacio comprende. “Espacio Latino busca convertirse en un lugar emblemático para realizar eventos durante todo el año; buscamos ser el escaparate perfecto para las propuestas de vanguardia para la moda, gastronomía, arte y cultura para marcas élite, así como para modelos, diseñadores y artistas, quienes harán de este espacio un sitio único por su atractivo” señaló Vicente Naves, director general adjunto de Grupo Frel. Durante el evento de presentación de Espacio Latino se realizó un panel de discusión titulado “El diseño, la moda y lo gourmet como ancla de los nuevos centros comerciales” en el que participaron algunos de los máximos exponentes de dichas industrias como: Sarah Bustani, diseñadora de modas, Carlos Delgado, director de Retail Service de Nielsen, Daniel Espinosa, director & head designer de su propia marca, Miguel Ángel Rodríguez, director de ¡Ay güey! y Rodrigo Vargas, director de Mero Mole.