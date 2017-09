Vive Los Cabos ¡al extremo!

Estar donde se junta el segundo mar más salado del planeta con el mayor océano es simplemente incomparable. Agrega un paisaje rodeado de tierras áridas, flora y fauna típicas del desierto y completarás el sublime cuadro que se forma cada día en Los Cabos, Baja California Sur. Pero la mirada no basta para conocer este paraíso. Debes vivirlo en la piel y con la adrenalina al máximo.

Puedes iniciar sumergiéndote en el “acuario del mundo” que es hogar de casi 900 especies de peces, 90 de ellas endémicas. Sólo requieres tu visor, aletas, snorkel y un buen guía que te lleve a los arrecifes más impactantes y te oriente con las reglas de conservación del hermoso sitio.

Si no nadas bien, no es problema ya que es obligatorio el uso de chaleco salvavidas así que no te hundes. Cabo Adventures es una buena opción pues te trasladan gratuitamente desde la mayoría de los hoteles. Además de snorkeling te ofrece paseos en kayak, yate, buceo o nado con delfines.

Vuelo a la libertad

El aire que se percibe en la plataforma suspendida a 100 metros de altura en medio de elevadas formaciones rocosas, ya comienza a liberar tu adrenalina. Cuando te atan con arnés a la barra de un columpio gigante, incrementa el nerviosismo hasta que ¡pum! te liberan a una caída libre de 60 metros y ves cómo te acercas a gran velocidad al fondo del cañón. Luego, tu trayectoria cambia y viene un balanceo de 73 metros de diámetro a unos 140 kilómetros por hora. Casi cuando tu cuerpo asimila el vuelo, ¡vas hacia atrás! Ese es el Sling Swinger de Wild Canyon, el sitio ideal para practicar también bungee jump, tirolesa o recorrer en cuatrimoto el puente más largo del mundo con esas características.

Fuera del camino

Ya que estás aquí, lo mejor es romper convencionalismos y conocer los cañones, montañas y playas de un área vírgen de Baja al volante de un vehículo Polaris todo terreno. En el trayecto verás plantas y animales típicos del lugar que pareciera que no les importa que estés ahí. Los experimentados guías te indicarán el camino para que no te pierdas ni te pongas en riesgo. Sólo lleva tu licencia de conducir y ropa cómoda que no te importe ensuciar de más, si viajas acompañado el costo disminuye. Cabo Adventures te ofrece el servicio.



Un palacio para descansar

Tanta aventura merece un descanso “como de rey”. RIU Palace Los Cabos es el lugar ideal para ello. Su servicio todo incluido te permitirá comer, refrescarte o divertirte a cualquier hora y para todos los gustos. Cuenta con restaurantes bufette de comida internacional y dos especializados: Krystal de platillos franceses o ‘Bombay’ de cocina hindú.

Tiene salida a una de las playas más bellas de San Lucas y la vista al famoso arco que puedes apreciar desde alguna de las albercas y pool bar o desde la terraza de tu habitación.

La diversión está también garantizada con las opciones de entretenimiento que van desde un pianista en la sala para tomar café o una copa de vino hasta grupos en vivo de salsa y ritmos caribeños.

E

Deslízate en las olas

El gran oleaje y las cálidas aguas han atraído a surfistas de todo el mundo. Pero si eres novato la buena noticia es que puedes aprender en sólo unas horas. Costa Azul es uno de los lugares más populares para iniciar en esta práctica. Sólo necesitas saber nadar (o flotar) y perder el miedo a que las olas te revuelquen. La clave aquí es elegir una tabla adecuada a tu peso y estatura. Puedes tomar clases con los chicos de High Tide Los Cabos pues algunos de ellos tienen más de 25 años de experiencia… ¡casi surfearon desde que que aprendieron a caminar!

Deleite al paladar

Si andas por el centro de Cabo San Lucas disfruta de una deliciosa cazuela de mejillones o una tártara de salmón en Fat Tuna un restaurante donde lo fresco y la creatividad de sus chefs son su insignia para ofrecer deliciosas y únicas combinaciones de sabores.