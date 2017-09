Todo listo para Rock In Rio 2017, en Río de Janeiro

La edición 2017 de Rock in Rio prende motores para dar inicio el próximo viernes a uno de los escenarios más importantes y emblemáticos de la música.

Está vez la ciudad de Río de Janeiro, será la locación que recibirá 7 jornadas intensas en donde habrá grandes nombres, como lo anuncio Roberta Medina, vicepresidenta de Rock in Rio.

"Grandes nombres de la música mundial estarán ofreciendo shows exclusivos en la Ciudad del Rock, con un día muy especial porque tendremos el placer de presentar por primera vez en Brasil a The Who, y en una mezcla absolutamente bombástica, ya que será en la misma noche de Guns N' Roses", dijo la vicepresidenta de Rock in Río, Roberta Medina, en la rueda de prensa de presentación.

Las atracciones que cerrarán cada una de las siete noches de festival este año en el Palco Mundo, un escenario de 86 metros de ancho y 25 de altura, son Lady Gaga (15 de septiembre), Maroon 5 (16 de septiembre), Justin Timberlake (17 de septiembre), Aerosmith (21 de septiembre), Bon Jovi (22 de septiembre), The Who y Guns N' Roses (23 de septiembre) y Red Hot Chili Peppers (24 de septiembre).

La de 2017 será la décimo séptima edición del festival y la séptima en Río de Janeiro, en donde el evento nació en 1985, antes de comenzar a turnarse con ciudades como Madrid (tres ediciones), Lisboa (seis) y Las Vegas (una).EFE