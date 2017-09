Linkin Park estrena video "One More Light" en memoria de su vocalista

La banda Linkin Park se encontraba promocionando su nuevo albúm One More Light, publicó videos en sus redes sociales acerca del avance de la nueva producción discográfica, anunció fechas en Estados Unidos de su gira y el 16 de febrero había publicado su primer sencillo "Heavy" el cual cuenta con la colaboración de la cantante Kiiara.

Sin embargo, un mes después de la salida del nuevo material discográfico, el 20 de julio de 2017 el vocalista de la banda Chester Bennington se suicidó, en su casa de Palos Verdes en Los Ángeles.

El nuevo videoclip "One More Light" es dirigido por Joe Hahn & Mark Fiore y en la cuenta de Youtube de la banda se encuentran dos mensajes uno del director del video y otro de Mike Shinoda tecladista de la banda.

Joe Hann el director del video menciona que:

"Fue increíblemente emocional trabajar en esto y en escpecial verlo. Considero que al hacerlo, no sólo enfrentamos nuestros peores temores, también nos permite usar nuestros talentos para llevar luz a los que lo necesitan…"

Por otro lado Mike Shinoda que trabajó codo a codo con el vocalista menciona que:

"One More Light fue escrita con la intención de enviar amor a todos los que alguna vez han perdido a alguien. Ahora nos encontramos en ese extremo. En eventos póstumos, arte, videos e imágenes, fans de todo el mundo han gravitado hacia esta canción como una declaración de amor y apoyo a la banda y la memoria de nuestro querido amigo, Chester. Estamos muy agradecidos y no podemos esperar a verte de nuevo"