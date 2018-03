Niño se niega a bailar ¨Scooby Doo Papá¨ en festival escolar

“Jesús, baila. No ma…. Es el único que no está bailando”, se escucha decir a una mujer. Sin embargo, Jesús el protagonista del video, se mantiene decidido a no bailar "Scooby Doo Papá" junto a sus compañeros y frente a los asistentes, nada ni nadie lo hizo cambiar de parecer.

Este hecho causo revuelo en redes sociales y genero gran cantidad de comentarios, en su mayoría de elogios al pequeño porque el público ya se cansó de la popular canción.

¨No todos los héroes usan capa, denle unos Takis fuego y un Boing bien frío a este héroe¨

¨Ese morro debería de estar en el cuadro de honor, no en un mediocre bailable , denle otra semana de vacaciones a el niño alfa¨

¨Díganme donde estudia este digno niño! Con gusto le pago la beca hasta la Universidad, admirable su carácter, llegará lejos¨

Fueron algunos de los comentarios que se publicaron tras ver el video.