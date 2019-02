La Maldición de La Llorona presenta su escalofriante tráiler final

La nueva apuesta de terror de Warner presenta su nuevo avance con el cual busca atrapar a todo público.

La Maldición de La Llorona, se basa en la popular leyenda latinoamericana sobre el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos en un río.

La cinta llegará a las salas mexicanas el 18 de abril y la sinopsis oficial dice lo siguiente:

"En la década de 1970 en Los Ángeles, La Llorona está acechando la noche y a los niños.

Haciendo caso omiso de la extraña advertencia de una madre con problemas que se sospecha que pone en peligro a un niño, una trabajadora social y sus propios hijos pequeños pronto se ven arrastrados hacia un reino sobrenatural aterrador.

Su única esperanza de sobrevivir a la ira mortal de La Llorona puede ser un sacerdote desilusionado y el misticismo que practica para mantener a raya al mal, en los límites donde el miedo y la fe chocan.

Cuídese de su escalofriante lamento … ella no se detendrá ante nada para atraerlo a la oscuridad.

Porque no hay paz para su angustia. No hay piedad para su alma.

Y no hay escapatoria de la maldición de La Llorona."

La película está producida por James Wan (universo "El Conjuro"), Gary Dauberman (franquicias "IT" y "Annabelle") y Emile Gladstone. Michael Chaves, quien ganó el Mejor Super Cortometraje de Shriekfest en 2016 por "La Doncella", hace su debut como director de largometrajes.

La película está protagonizada por Linda Cardellini ("Línea de Sangre" de Netflix, "Los Vengadores: La era de Ultron"); Raymond Cruz ("Los principales crímenes" de la televisión); y Patricia Velásquez (las películas de TV "The L Word", "La Momia"). El reparto también incluye a Marisol Ramírez ("NCIS: Los Angeles" de la televisión); Sean Patrick Thomas (las películas de "Barbería", "Halloween: Resurrection"), Jaynee-Lynne Kinchen ("Desinteresado") y el recién llegado Roman Christou.

