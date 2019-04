Clienta “fifí” explota en contra de “tienda populacha”

Un video que circula en redes sociales se volvió viral y creó a una nueva Lady del internet, #LadyTicket fue como usuarios nombraron a una señora que fue a reclamar a un supermercado la devolución de un producto, pero llegó a la tienda sin su ticket de compra.

La enardecida mujer exigía le realizaran su devolución, cosa que el empleado de la tienda no podía hacer sin el ticket, ya que es necesario para acreditar la compra del producto y hacer cualquier tipo de cambio.

Ante la respuesta, la furiosa mujer comenzó a insultar y gritarle al empleado que le hiciera su cambio, que en otras tiendas lo hacían sin el ticket, “De donde yo vivo es otra onda”, además aseguraba que el motivo de que no le hicieran el cambio era porque era una “tienda populacha”.

La mujer argumentaba que no traía el ticket porque una mujer mayor le había regalado el producto y no podía darle dicho recibo de compra, a lo que el empleado insistía que sin él, no podía ayudarla con su problema, incluso un elemento de seguridad del establecimiento llegó para calmar a la mujer, cosa que no consiguió pues la mujer estaba incontrolable.

Después de varios minutos de discusión y de furia, la mujer optó por retirarse del lugar sin lograr que le cambiaran su producto, llena de coraje se fue gritando del lugar.

