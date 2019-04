¿Sientes mucha resequedad en la boca? Podrías tener Xerostomía, conoce cómo tratarla y prevenirla

La Xerostomía o resequedad extrema de la boca, es la sensación extrema de resequedad bucal a causa de deshidratación, algo que suele ser muy común en la época de calor. El padecimiento no es una enfermedad, más bien una situación clínica, pero si no se trata puede comprometer la salud de las personas.

El cirujano dentista e investigador Alexiei Constantino, platicó en entrevista con Publimetro, varios factores que pueden desencadenar la xerostomía, como pueden ser: la pérdida de piezas dentales, no tomar al menos 2 litros de agua diariamente, aunque hay factores psicosomáticos como el estrés y la depresión que pueden desencadenar el padecimiento.

¿Qué puede pasar si tengo resequedad en la boca?

Gracias a la saliva, se mantienen hidratados los tejidos orales, lo que facilita el habla y la masticación, además permite la función de limpieza dentro de la boca. Una producción baja en las glándulas salivales, trae problemas como la aparición de caries, enfermedades en las encías e incluso el mal aliento.

Se estima que la xerostomía está en uno de cada cinco adultos, lo que equivale al 20 por ciento de la población de entre 18 y 30 años, y a un 40 por ciento en los mayores de 50 años. Puede afectar el doble a mujeres que a hombres.

Pixabay

Estrés de la vida cotidiana como catalizador

El Dr Alexiei, comentó que el hecho de vivir en un estado de ansiedad, estrés o depresión constante, puede llegar a traducirse como una resequedad en la boca, porque se convierte en un padecimiento psicosomático, lo que quiere decir que desde la mente, se termina afectando al cuerpo.

Las afectaciones dentro de la boca por xerostomía a nivel psicosomático, se dan debido a sistemas adrenérgicos, ya que la adrenalina pone al ser humano en un sistema de alerta, por tanto los vasos sanguíneos se contraen y habrá menos aportación de sangre a las glándulas salivales, lo que se traduce en una menor producción de saliva.

Pixabay

Desequilibrio en el ambiente biológico

El investigador mencionó, que todas las actividades metabólicas que realiza el ser humano, requieren grandes cantidades se agua, por lo que si no consumimos suficiente líquido vital, se corre el riesgo, no solo de adquirir xerostomía, si no otro padecimiento que afecte el metabolismo del cuerpo.

Por lo anterior, el Dr. Alexiei recomienda, ir con algún experto en salud bucal ante el primer síntoma de este padecimiento clínico, así como no dejar de consumir agua, sobre todo si se realizan frecuentemente actividades deportivas.

Medidas de prevención

Es necesario tener una dieta correctamente balanceada y el consumo constante de agua, una alimentación desequilibrada con exceso de hidratos de carbono pero con déficit de frutas y verduras puede provocar alteración de la producción de saliva.

En época de calor, es necesario mantenerse bien hidratado, evitando asolearse demasiado; ante cualquier síntoma de deshidratación, es recomendable asistir a los servicios de salud de manera inmediata.

Pixabay

El Dr. Alexiei Constantino, finalizó comentando que aunque se sigan todas las medidas de prevención, siempre será bueno asistir al menos dos veces al año al odontólogo para tener una buena salud bucal.

TAMBIÉN TE RECOMENDAMOS: