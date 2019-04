Jesús cambia el agua por vino y llega ebrio al Viacrucis en Tlaxcala

Un video que circula en redes sociales, muestra el momento en que el actor que personificó a Jesús durante el Viacrusis, actúa en completo estado de ebriedad; el incidente ocurrió el pasado Jueves Santo en el municipio de Contla, Tlaxcala.

En cuanto el actor comienza a hablar con dificultad, varios de los asistentes comienzan a reír al percatarse el estado en que se encuentra Cristo.

El video rápidamente causó opiniones en redes, desde burlas, hasta indignación de muchos católicos, quienes tomaron el hecho como una falta de respeto.

Me sorprende mucho lo ciegos que las personas quieren estar, el chavo que hicimos a Jesús borracho la cagó, no hay de otra, qué se le hace, pero no mamen, han visto los comentarios en Facebook? La gente lo defiende y está súper ofendida, no con el chavo, con la gente que se burla

— El Tlaxca (@eltlaxca_) April 20, 2019