Llega la guía de estrenos de esta semana con lo mejor del entretenimiento

Si eres fanático del antiguo Godzilla no te puedes perder el estreno de Godzilla: El Rey de los monstruos (31 de mayo) además, como dato curioso, algunas de las escenas fueron filmadas en México.

En Netflix tendremos varios estrenos el 1 de junio. La quinta temporada de "The 100", también se viene el estreno de la primera entrega de la saga de "El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo", así como el clásico ochentero "Los Caza Fantasmas"

En cuanto a videojuegos, si te interesa la realidad virtual, no puedes dejar pasar "Blood and Truth" este 29 de mayo en donde podrás convertirte en el héroe de una película de acción. Y si eres un PC gamer no te pierdas "Conan Unconquered" y forma un poderoso ejército para defender tu fortaleza.

