Pobladores desarman y someten a militares en Michoacán

Pobladores de la comunidad de Pueblo Viejo en La Huacana, Michoacán, desarmaron y sometieron a varios elementos del ejército mexicano el pasado domingo 26.

Los habitantes de la comunidad, detuvieron a los soldados, luego de que presuntamente un operativo de seguridad decomisara un cargamento de armas en el municipio

El momento del sometimiento está captado en video y en él se muestra como uno de los pobladores, exige que le devuelva las armas a nombre del pueblo:

"Hey jefe, quiero que nos mande todas las armas en un auto particular, a La Huacana. Somos el pueblo y estamos esperando las armas. Tú mándalas al nombre del pueblo. Aquí están tus muchachos y no se van ir si no nos das las armas que le quitaste a los muchachos. Se están defendiendo (los muchachos) y llevaste las armas a Gabino Barrera»,

Por otra parte, la fuente local La Voz Michoacán, menciona que previo al decomiso de las armas se desató una balacera entre militares y sujetos armados, lo cual dejó a dos civiles heridos, los cuales fueron trasladados a Morelia para su atención; ambas víctimas fueron reportadas fuera de peligro

Hasta el momento, se desconoce si los militares fueron liberados ya que la Secretaria de Defensa no ha emitido ningún comunicado al respecto.

