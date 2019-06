Putin critica el apoyo a Guaidó y acusa a Trump de desestabilizar la seguridad

El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó hoy "locos" a los países que han reconocido al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, durante una entrevista en la que también acusó a Estados Unidos de "desestabilizar la seguridad mundial" al retirarse de cruciales tratados de desarme.

En un encuentro con los máximos responsables de agencias de noticias internacionales, el presidente ruso ridiculizó la manera en que Guaidó -reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países- intenta llegar al poder."¿Cómo se llama el autoproclamado? Gu… Guaidó. Es una persona maja.

Mi actitud hacia él es normal, absolutamente neutral", comenzó diciendo Putin en respuesta a una pregunta sobre Venezuela."Pero si introducimos esta práctica, este modo de llegar al poder -la persona se para en una plaza, alza la vista hacia al cielo y ante Dios se proclama jefe del Estado-…¿Esto es normal?", se preguntó el mandatario, antes de responder que con ese proceder habría "caos en todo el mundo".

"Elijamos así al presidente de Estados Unidos. Donde sea. O elijamos así al primer ministro británico", dijo Putin riéndose. "O al presidente de Francia. ¿Qué pasaría? Me gustaría preguntarle a los que apoyan esto, ¿os habéis vuelto locos? ¿Entendéis a qué puede llevar esto? ¿Tiene que haber ciertas reglas o no?", enfatizó.Putin aseguró igualmente que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela, pero explicó que Rusia "debe honrar sus obligaciones contractuales" con el país andino en cuanto al mantenimiento de los equipos suministrados anteriormente."No estamos creando ninguna base, ni llevando tropas allí.

Nunca sucedió. Solo honramos nuestros contratos", insistió Putin.La presencia de personal ruso en Venezuela ha causado inquietud en Estados Unidos y otros socios, y Washington llegó a pedir a Moscú que retirara a estas personas de la nación latinoamericana.Putin dejó además claro que Rusia está en contra de la injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

"Estamos en contra de la intervención en asuntos políticos de otros países, consideramos que eso lleva a consecuencias graves, por no decir trágicas, y el caso de países como Libia e Irak es el mayor ejemplo de ello.

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones", recalcó.Durante la entrevista, Putin no ahorró advertencias a Estados Unidos , a cuyo gobierno acusó de haber desestabilizado toda la estructura del sistema de seguridad global, al salirse o suspender tratados de control de armas importantes. Y ha advertido del riesgo de la proliferación de esas armas nucleares.

