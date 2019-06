Tercera temporada de Stranger Things y más estrenos para Julio en Netflix

Netflix trae una refrescada cartelera para julio, y así queda de manifiesto en este adelanto oficial de cinco minutos con los principales estrenos para Latinoamérica.

Por supuesto que lo más esperado por los fanáticos será la tercera temporada de Stranger Things, pero también habrá otros estrenos como la séptima temporada de "The Orange is the new Black".

Estrenos más importantes de Netflix en julio

1 de julio:

Designated Survivor: 60 días

Rupauls Drag Race: Temporada 10

Requiem por un sueño

Tres Reyes

Blade Runner: The Final Cut

4 de julio

Stranger Things 3

10 de julio

Reunión Familiar

12 de julio

El secuestro de Stella

Los 3 de abajo: relatos de Arcadia: Parte 2

4 Latas

18 de julio

Obsesión Secreta

19 de julio

La Casa de Papel 3

Siant Seiya: Los Caballeros del Zodiáco

Queer Eye: Temporada 4

25 de julio

Otra Vida

Workin's Moms: Temporada 2

26 de julio

Orange is the new Black: Temporada 7

Sugar Rush: Temporada 2

Amigos de Armas

28 de julio

Sing: Ven y Canta

31 de julio

Operación hermanos

