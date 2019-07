Llega la Switch Lite, una nueva incorporación a la familia Nintendo

Nintendo ha anunciado el Nintendo Switch Lite, que será lanzado el 20 de septiembre de 2019 y llegará en tres colores diferentes.

El nintendo Switch Lite estará disponible en amarillo, gris, y turquesa por $199.99 USD.

"El añadir el Nintendo Switch Lite a la alineación le da a los jugadores más opciones de color y punto de precio", dijo el presidente de Nintendo of America Doug Bowser. "Ahora los consumidores pueden elegir el sistema que mejor se adapte a como les guste jugar sus juegos favoritos de Nintendo Switch".

Esta nueva incorporación a la familia Nintendo Switch estará disponible a partir del 20 de septiembre en tres colores diferentes.La consola estrella de Nintendo sacó una nueva versión. Más pequeña, más portátil y en tres colores: amarillo, turquesa y gris.

Detalles del Nintendo Switch Lite: Joy-con, Modo Portátil, y más

El Nintendo Switch Lite es más pequeño que el Nintendo Switch Original, no tiene un pie de soporte, y no puede enviar video hacia una televisión, así que no cuenta con puerto para el Dock o para un cable HDMI.

El Nintendo Switch Lite fue diseñado específicamente para jugar en modo portatil y presenta controles integrados con un d-pad tradicional, en lugar del separado que se encuentra en los Joy-Con de la versión original de la consola.

La nueva pantalla es de 5.5 pulgadas, y el sistema pesa .61 lbs (276 gramos). El original pesa .88 lbs con los Joy-Con conectados.

Nintendo Switch Lite: Batería mejorada

El Nintendo Switch Lite también cuenta con una duración de batería de 3-7 a horas, una ligera mejora sobre la duración original de 2.5-6.5 horas.

Nintendo dice que el Nintendo Switch Lite será compatible con "todos los juegos en la robusta librería de Nintendo Switch que son compatibles con el modo portátil, aunque algunos de esos juegos tendrán restricciones".

Para juegos que no puedan jugarse en ese modo, los jugadores tendrán que conectar controles compatibles, incluyendo Joy-Con adicionales.

Nintendo Switch Lite edición especial de Pokemon

También habrá una edición especial de Pokémon Sword y Shield que contará con imágenes de los Pokémon legendarios Zacian y Zamazenta por $199.99 USD, pero no incluye ninguno de los juegos. Será lanzado el 8 de noviembre de 2019.

El nuevo Nintendo Switch se lanzará junto al remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening el 20 de septiembre de 2019, que también incluye un constructor de calabozos, el regreso del calabozo de color, y mucho más.

