Primer promocional de la serie de El Señor de los Anillos presenta a todo el equipo creativo

Mediante un breve video en Twitter, Amazon anunció al equipo creativo para su serie de televisión de The Lord of the Rings.

Además de los que ya se habían anunciado previamente, es decir los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay, el director y productor ejecutivo J.A. Bayona (The Orphanage, Jurassic Park: Fallen Kingdom), y la productora ejecutiva Belén Atienza, la serie de The Lord of the Rings ha agregado a las productores ejecutivos Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire) y Sharo Tal Yguado.

La serie de televisión de alto presupuesto también ha reforzado su sala de escritores con la escritora / productora ejecutiva Gennifer Hutchison (Breaking Bad); el escritor / productor ejecutivo Jason Cahill (The Sopranos); el escritor / productor ejecutivo Justin Doble (Stranger Things); los productores consultores Bryan Cogman (Game of Thrones) y Stephany Folsom (Toy Story 4): el productor Ron Ames (The Aviator); la escritora / co-productora Helen Shang (Hannibal), y la consultora de redacción Glenise Mullins.

"Este equipo es nuestra Comunidad – reunidos de todo el mundo, todos caminando juntos para tratar de lograr algo mucho más grande que lo que cualquiera de nosotros podría hacer en solitario," comentaron McKay y Payne en un comunicado. "Nos sentimos agradecidos y extremadamente afortunados de estar rodeados de hombres y mujeres tan inspiradores y talentosos."

"A medida que comienza nuestro viaje a la Tierra Media, estamos en excelentes manos con J.D. y Patrick al timón, con este increíble equipo de talento que han reunido," comentó Jennifer Salke, directora de Amazon Studios. "La profundidad y amplitud de la experiencia de este equipo de redacción y producción es realmente asombrosa, con un verdadero respeto y conocimiento de todo el universo de Tolkien. Estamos muy felices de tenerlos a bordo y de ver que esta emocionante serie comience a cobrar vida."

Amazon aún no ha anunciado al elenco de la serie de The Lord of the Rings, pero Markella Kavenagh fue elegida para un papel misterioso.

A pesar de los rumores y las teorías que dicen que la serie podría centrarse en un joven Aragorn, la historia de la serie de The Lord of the Rings se llevará a cabo en la Segunda Edad, pero la trama específica aún es un secreto. Esto es todo lo que Amazon ha dicho al respecto hasta ahora: "Ambientada en la Tierra Media, la adaptación televisiva explorará las nuevas historias que preceden a The Fellowship of the Ring de J.R.R. Tolkien."

