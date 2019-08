Chica denuncia en una grabación el acoso que sufrió en la calle

Una joven decidió grabar y subir a las plataformas sociales su testimonió sobre la violencia que sufrió mientras corría cerca de su hogar.

La chica señaló que así como muchas mujeres a diario recibe chiflidos, sin embargo, mientras entrenaba un hombre le agarró su trasero y lo apretó. Ella únicamente observó al masculino correr rápidamente, por lo que no pudo responder ni levantar alguna queja por acoso.

En la grabación se observa que todo el tiempo trata de controlarse y no desbordar en llanto debido a la impotencia. Al final, la femenina hace un llamado a que los hombres respeten el cuerpo de la mujer y que no lo toquen si no tienen autorización.

En la Ciudad de México y en otros Estados de la República el acoso es un delito que se debe de pagar con prisión o con una multa de 4 a 10 mil pesos, en caso de que la víctima sea menor de edad el acosador podría recibir hasta 7 años de cárcel.

Por otro lado, en twitter las usuarias comenzaron a comentar las situaciones de acoso a las que se han enfrentado.

