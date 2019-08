Toro fuera de control causa pánico y entra a museo de arte

Un toro que era parte de un desfile se salió de control, escapó e ingresó a un museo de arte en Colorado, Estados Unidos causando pánico en los presentes.

Los peatones corrieron fuera de peligro durante el breve escape mientras el cuerno largo cruzaba una calle y atravesaba una puerta abierta en la Plaza de las Rocosas.

Los espectadores reaccionaron con velocidad y cerraron rápidamente la puerta para contener al animal, que fue capturado poco después por un hombre montado a caballo.

No hubo informes sobre lesionados pero muchos espectadores capturaron el momento en video

Amber Keller, que trabaja en la planta baja del edificio, estaba afuera mirando el final del desfile cuando vio al cuerno largo liberarse de la manada.

“Acaban de ponerse un poco irritantes. … Ella simplemente se fue, y los vaqueros estaban justo encima de ella ", dijo sobre el pícaro Longhorn.

Keller, quien filmó la escena detrás de un banco de metal, le dijo a The Associated Press que no estaba asustada, pero que "todos estaban un poco preocupados y temblaron".

"Fue un poco caótico", dijo Keller, quien también elogió la rápida respuesta de los vaqueros.

“Parecía que lo tenían todo bajo control. Creo que ni siquiera se estremeció al entrar en el edificio ", dijo sobre el vaquero que amarró el cuerno largo.

El desfile se realizó para celebrar un rodeo de fin de semana en Colorado Springs.

TE RECOMENDAMOS: