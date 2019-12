Caligrama una manera de ver el arte, Elisa Salas presenta: "Memorias de una línea”

View this post on Instagram

La palabra TEJER Por José Jaimes Pico "La palabra tejer ha sido utilizada a lo largo de muchos años por muchas civilizaciones antiguas. Poviene del latin texere. Su referencia se tiene en cuenta como la acción de entrelazar hilos para formar telas o “tejidos”. Existe una estrecha relación entre las palabras texto y tesitura desde su origen. La palabra Texto proviene del latín textus, participio de “texu” del verbo texere, es decir el verbo tejer, entrelazar. Es por ello que debe entenderse el habla como un tejido estrecho y cohesionado de palabras en un entramado de oraciones con sentido lógico y coherencia. Lo que conocemos como tejer deriva en la palabra texto, que a su vez es el tejido metafísico de las palabras. “En el caso del Sánscrito, “sutra” significa propiamente «hilo»: un libro puede estar formado por un conjunto de sutras, como una tela está formada por un conjunto de hilos; “tantra” también tiene el sentido de «hilo» y de «tela». "