Madres de la caravana migrante dispuestas a todo con tal de darle mejor vida a sus hijos

Mujeres centroamericanas de la caravana migrante desafían la peligrosa travesía hacia Estados Unidos con tal de darles una mejor vida a sus hijos, a quienes tienen que llevar en brazos.

Madres en la frontera entre Guatemala y el estado de Chiapas contaron a Efe que están dispuestas a todo con tal de cruzar a México, como se constató este lunes cuando varias de ellas se unieron a los cientos de migrantes que cruzaron por el Río Suchiate pese a la presencia de la Guardia Nacional.

Una de estas mujeres es la hondureña Jacqueline Barahona, una madre soltera que solo pudo traer a su hijo de 13 años y dejó con sus abuelos a sus pequeños de ocho y nueve años, un sacrificio que ella necesita hacer para llegar a Estados Unidos y enviarle dólares a su familia.

"Aunque dejemos la familia atrás, la misma delincuencia y la misma pobreza nos hace hacer que nos vengamos hasta estos caminos, a sufrir, porque se sufre en estos caminos pero lo más importante es que venimos con vida, venimos con salud", relató Barahona a Efe.

Parte de la caravana migrante -que ha acumulado en días recientes cerca de 5 mil personas de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala- cruzó corriendo este lunes el río Suchiate para llegar a México.

No obstante, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó posteriormente que su intento de cruce fue infructuoso pues se detuvo a 402 personas, otros 40 regresaron a la frontera con Guatemala y se busca 58 que se internaron por la selva.

Las madres migrantes rechazaron la oferta del INM de México, que prometió el acceso controlado de mujeres, menores de edad y otros grupos vulnerables, por temor a una deportación, por lo que se sumaron a los hombres que atravesaron el afluente por desconfianza en el Gobierno.

"Digo yo que abra ahí porque nosotros vamos a trabajar, no vamos a hacer cosas malas porque no es justo que vengamos de allá y nos regresen de vuelta. O sea no es justo eso, que tengan conciencia. Que nos pasen", expresó la guatemalteca Dinorah García mientras sostenía a su niño en brazos en el puente fronterizo Rodolfo Robles.

