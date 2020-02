Incendio consume edificio de departamentos en California

La madrugada de este miércoles un edificio de departamentos en Tustin, California, fue consumido por el fuego, dejando a dos habitantes heridos.

Los Bomberos del Condado de Orange a través de las redes sociales informaron que recibieron una llamada a las 3:01 am, por lo que 80 bomberos asistieron a la escena para controlar el incendio.

El fuego avanzó vorazmente y provocó que el techo del recinto colapsara cerca de las 3:25 am, obstaculizando el trabajo de los bomberos que recurrieron al llamado.

Tustin Structure Fire: 3:01 am. 3 alarm fire at 15751 Williams. Two story apartment building. Heavy fire with roof collapse at 3:25. All firefighters accounted for. Defensive fire attack. 80 firefighters onscene. pic.twitter.com/N48sywgMya

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) February 12, 2020