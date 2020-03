Diseñan maceta que provee energía para cambiar la vida de las comunidades pobres

Cuando era niño, Hernán Asto Cabezas vivía en el campo de la región de Ayacucho, Perú. Ahí, hasta que cumplió 14 años y su familia se mudó, debía hacer sus deberes escolares iluminándose con luz proveniente de las velas y una lámpara de keroseno.

Ya mayor, y luego de estudiar en la universidad, decidió abocarse de lleno a encontrar una solución al problema de la falta de suministro eléctrico en comunidades pobres y aisladas como las que él conoció siendo un niño. Y así nació el Alinti.

El Alinti es una maceta hecha de arcilla que combina paneles solares, el proceso de fotosíntesis de la planta que contiene y la acción de cinco microorganismos “electrogénicos” para producir energía.

En las imágenes grabadas este jueves se puede ver como Hernán llega tras un largo trecho hasta una zona pobre y aislada de Lima para entregar unos Alintis a los vecinos. Luego de una charla explicativa se ve a los residentes cargando sus teléfonos y obteniendo energía desde cargadores conectados a los Alintis.

“Un Alinti es capaz de almacenar de energía de 10 Miliamperios-hora, esto sirve para poder alumbrarte y también cargar dos teléfonos celulares de una forma verde, de una forma green”, explica Hernán.

Los residentes, en su mayoría mujeres y niños, han recibido con satisfacción la llegada de este original dispositivo de producción de energía.

Marialina Paucar, una mujer que utiliza un Alinti, comenta que “a mi me encanta porque, cuando no tenía energía me alumbraba con velas y eso me afectaba mas que nada el pulmón, ahora que tengo Alinti. Me encanta porque es bonito es como un adorno de la casa”.

Asto Cabezas no explica cuales los componentes de su invento debido a que está en proceso para obtener una patente.

Sin embargo, cuando comenta cuales son sus objetivos con el Alinti es claro: “Yo se por experiencia propia que un foco de luz puede cambiar la historia de un niño. Eso es lo que nosotros queremos replicar, queremos replicar esta tecnología y que toda Latinoamérica pueda tener esta tecnología al alcance de ellos”.

