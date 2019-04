Pese a que en Portugal se mencionó que Julen Lopetegui es buscado por el América, el técnico Ignacio Ambriz dijo sentirse tranquilo porque siente el respaldo del plantel para sacar adelante este proyecto.

“A mí no me molesta, primero ni lo sabía, sabes que no leo a la prensa, no veo programas y el que lo saca sabrá algo más de lo que tú y yo sabemos”, señaló previo a la salida del equipo a Guadalajara.

Indicó que desde que fue nombrado estratega del cuadro de Coapa surgieron las voces que pusieron en duda su capacidad. “Desde que llegué siempre he sido cuestionado que si debía estar aquí, estoy muy tranquilo, disfrutando esto, soy el técnico del América y así es como lo siento”, agregó.

Afirmó estar “muy tranquilo por el grupo de jugadores que tengo, el torneo anterior donde muchos de ustedes dicen que fue muy malo llegamos a semifinales, entonces eso hoy me tiene tranquilo, es cierto que tenemos poco trabajo y que la exigencia es muy grande”.

Asimismo, dijo que “tengo una gran relación con todos ellos, entiendo que el que no juega no está contento, pero al final decido quien inicia”.

De cara al duelo de este sábado ante Atlas, consideró que deben resolver situaciones en su accionar para aspirar al triunfo. “Hay que mejorar en todo, en la parte defensiva, en la recuperación de la pelota y la ofensiva que contra Puebla no anduvimos bien”, sentenció.

