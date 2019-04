Si hay revancha con Cotto deberá ser bajo las condiciones de Canelo: Eddy Reynoso

Saúl Álvarez estaría dispuesto a darle la revancha a Miguel Cotto siempre y cuando sea bajo las condiciones del boxeador mexicano. Así lo asegura el entrenador del ‘Canelo’, Eddy Reynoso.

En entrevista para ESPN, Reynoso garantizó que el campeón medio del Consejo Mundial de Boxeo noqueará al puertorriqueño en caso de que se concrete la revancha.

El manager y entrenador asegura que Saúl es el número uno y que si Cotto o cualquier otro boxeador desean enfrentarlo deberán hacerlo bajo sus condiciones. “En la primera pelea (con Cotto) hubo algunas cosas que no nos gustaron pero accedimos, nosotros estábamos enfocados en los entrenamientos, si se hace la revancha yo creo que ahora será más fácil porque siempre nos ha interesado pelear contra los mejores y no por cosas que no tienen significado alguno vamos a estropear las negociaciones”, comentó Eddy

Reynoso y Canelo planean que el combate se lleve a cabo el 7 de mayo en la nueva arena de Las Vegas y no en el estadio de los Vaqueros de Dallas.

Por último, el Manager afirmó que ‘Canelo’ noquearía a Cotto. “Sin duda alguna esta vez lo noquea, si esa pelea se llega a dar, no me pongo a apostar dos casas como nos dijo Freddie Roach, le apuesto cuatro a que Saúl noquea a Cotto”, declaró.

