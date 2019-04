Investigan a tenistas por amaño de partidos en el Abierto de Australia

El tenista canario David Marrero, número 32 del mundo, ha declarado hoy que es un “poco fuerte” que lo acusen “sin pruebas” de un posible amaño del partido de dobles mixto que disputaron el pasado lunes Lara Arruabarrena y él ante la potente pareja compuesta por la checa Andrea Hlavackova y el polaco Lukasz Kubot en la primera ronda del Abierto de Australia.

En ese encuentro, la pareja española cayó por dos sets a cero y parciales de 6-0, en 20 minutos, y 6-3, en 29. “Creo que me ha tocado a mí y la verdad es que no sé muy bien qué decir. Estoy intentando digerir lo mejor posible todo lo que se está diciendo y me está pasando.

La verdad es que acusar a un jugador sin pruebas es un poco fuerte, pero estoy tranquilo y con ganas de que termine todo esto”, ha dicho hoy Marrero.

El deportista isleño, de 35 años, que ganó junto a Fernando Verdasco el Masters de dobles del año 2013 y que ha formado parte del equipo de la Copa Davis en tres ocasiones, ha asegurado que tiene la conciencia “muy tranquila” porque nunca ha hecho “nada” con relación al amaño de un encuentro. “Es una situación incómoda y tengo muchas ganas de que todo se acabe porque es algo que no gusta a nadie. Nunca debió darse esto y tienen que hacer algo para solucionarlo, ya que no le deseo este trance ni a mi peor enemigo”, ha dicho.

Marrero, que se encontraba en el aeropuerto australiano de camino a Gran Canaria cuando saltó la noticia, ha manifestado que “siempre” es “muy profesional” y que intenta desplegar su mejor tenis en la pista. Según el ‘New York Times’, Marrero y Arruabarrena se encuentran bajo investigación por las sospechas de amaño de ese partido e incluso el diario norteamericano aportó un vídeo con tres puntos mal jugados por el tenista isleño, al tiempo que informó de que las casas de apuestas ‘Pinnacle Sports’ y Betfair se mostraron “sorprendidas” por la cantidad de dinero que se apostó a favor de la victoria de la pareja centroeuropea.

“Después del partido nos llama el New York Times para una entrevista y nos preguntan que si sabíamos que hubo mucho movimiento en no sé dónde. No teníamos ni idea de nada porque fue justo después del choque. Me voy al hotel a ducharme y cambiarme para ir al aeropuerto y, ahí, fue cuando las redes sociales recogen la información y me entero”, ha explicado Marrero.

El tenista canario, que está en contacto con la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Unidad de Integridad de Tenis (TIU), ha confesado que “nadie” le ha pedido revisar su móvil ni su tableta.

“Estamos hablando desde mi móvil así que no sé de dónde ha salido eso de que me lo han pedido. La ATP y la TIU se pusieron en contacto conmigo y ya está. Ellos me mandaron un correo electrónico, les contesté y poco más. Es que no hay nada más que hablar”, ha subrayado.

Marrero ha agregado que la joven Lara Arruabarrena, de 23 años, número 86 del ránking de la WTA, 33 en el de dobles y que jugadora del equipo que juega la Copa Federación, “también está tranquila y a la espera de que todo esto pase”.

Ya en la isla de Gran Canaria, Marrero ha admitido que tenía pensado participar en el Abierto de Sofía (Bulgaria), del 1 al 7 del mes de febrero, pero que ha decidido “descansar” la rodilla durante los próximos días.

“Quiero estar cuatro días de reposo y luego realizar una ecografía para ver la evolución del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. A partir de ahí, si estoy apto para comenzar a entrenar la próxima semana iré a Rotterdam (Holanda), del 8 al 14 de febrero, y a Dubai, del 22 al 28 también de febrero”, ha finalizado.



