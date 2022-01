Lady Gaga cantará el himno nacional estadounidense en el Super Bowl 

Lady Gaga cantará el himno nacional en el Super Bowl el domingo.

La NFL anunció a The Associated Press este martes que Gaga interpretará «The Star-Spangled Banner» en el Estadio Levi’s en Santa Clara, California, donde los Panthers de Carolina se enfrentarán a los Broncos de Denver.

La actriz ganadora del Oscar Marlee Matlin interpretará el himno en lenguaje de señas estadounidense.

El Super Bowl 50 se transmitirá en CBS, el medio tiempo correrá a cargo de Coldplay y Beyonce.

La presentación de Gaga en el Super Bowl es otro logro en su carrera:

Ganó un Globo de Oro por su papel en «American Horror Story: Hotel» el mes pasado y está nominada en la categoría de mejor canción original en los Premios de la Academia, que se entregarán a finales de mes, por «Til It Happens to You», la pieza que compuso con Diane Warren para el documental sobre abuso sexual en universidades «The Hunting Ground».

La canción también está nominada para un Grammy, mientras que Gaga rendirá un homenaje a David Bowie en la ceremonia de los Premios de la Academia de la Grabación que se celebrará el 15 de febrero.

El año pasado Gaga maravilló al público en los Oscar cuando rindió un homenaje a «La novicia rebelde».

Ganó su sexto Grammy por su álbum de jazz en colaboración con Tony Bennett, y fue nombrada mujer del año por Billboard.

El año pasado el himno nacional fue interpretado en el Super Bowl por la actriz ganadora del Tony e intérprete de «Let It Go» Idina Menzel.

