¡Increíble! Cristiano sorprendería en el verano con su salida del Madrid

Eliminados de la Copa, apenas sin opciones en Liga y con solo la Champions como única bala, Cristiano Ronaldo empieza a meditar sobre una posible salida del conjunto blanco. El portugués sabe que otra temporada en blanco le perjudicaría en su particular lucha con Leo Messi, y no ve nada claro el proyecto que se está construyendo en el Real Madrid.

Cristiano está algo molesto con las idas y venidas de entrenadores en el banquillo del Bernabéu desde que él ha llegado. Cree que esto perjudica al equipo y a él en particular. ¿Qué opciones maneja el astro luso si finalmente decide salir del Real Madrid?

Él tiene muy clara cuál sería su opción número uno: el PSG. Siempre se ha relacionado a CR con el conjunto francés, y es que el proyecto continuista del equipo parisino atrae y mucho al jugador. La ciudad le encanta, y con la marcha segura de Ibrahimovic sería el amo y señor del equipo. Además, tendría asegurados los títulos en la liga francesa. Lo que está claro es que el PSG haría lo que fuera para tener a Cristiano, y eso incluye un contrato de oro.

El portugués no valora la idea de volver a la Premier League. El Manchester United ya no es el equipo puntero que era cuando él jugaba allí. Además, los ‘red devils’ tienen difícil clasificarse para la próxima edición de la Champions League, y el portugués no valora la idea de perderse la mayor competición de clubes del mundo. Chelsea, City y demás tampoco son opciones para él.

La única opción que no sea el PSG implica cumplir su contrato con el Real Madrid (quedan dos años) y luego conseguir un retiro dorado en Estados Unidos, país donde siempre ha querido jugar el tres veces ganador del Balón de Oro.

