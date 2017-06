“Mediocre sinvergüenza”, comentarista de TV Azteca ‘destroza’ a ‘Chicharito’

“Fue sólo un partido”, fueron las palabras del delantero mexicano, Javier Hernández, respecto a la peor humillación que ha sufrido la Selección nacional en un partido oficial, indiferencia que no fue perdonada por el comentarista de TV Azteca, Gerardo Velazquez de León.

El también conductor de TVC Deportes ‘destrozó’ por completo a ’Chicharito’ luego de su reacción a la goleada de 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario, por lo que lo calificó de mediocre y sinvergüenza y le pidió que no vuelva al Tri.

“Chicharito” ya ni se acordaba del 7-0 ante Chile: “Solo fue un partido”

“Lo de ‘Chicharito’ hoy es patético, ridículo, poco profesional, sinvergüenza absoluto, ya, ya quedó todo en el olvido, fue un sólo partido, no pasa absolutamente nada. Maldito el día en que los futbolistas no tienen vergüenza deportiva”, arremetió analista en un video para el portal de Referee.

Asimismo reprobó por completo que el canterano de Chivas se diga amigo del chileno, Charles Aránguiz, quien fue parte de La Roja que humilló al conjunto azteca en Estados Unidos.

“Pero ya es el gran amigo de Charles Aránguiz, eso sí, el ‘Chicharito’ de verdad no tiene vergüenza, no debería volver a la Selección mexicana, no le importa perder 7-0 como tampoco le importa ganar. Este señor es un mediocre”, continuó con su crítica el también colaborador de Récord.

