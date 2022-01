“No me negaría a nada dentro del América”: “Ruso”  Brailovsky

LO MÁS VISTO EN INTERNET

Daniel Brailovsky es un ex futbolista argentino que llegó a México en 1982 con el fin de conquistar otros horizontes lejos de su natal Buenos Aires, donde jugó para el All Boys y el Independiente, pero jamás imaginó que él sería el conquistado por una nueva cultura, el calor de la gente y su futbol.

Sólo tres años le bastaron al Ruso para ganarse a toda una afición, la cual lo sigue honrando y recordando como uno de los más destacados futbolistas que ha traído el Club América.

El próximo 12 de octubre los azulcremas cumplirán 100 años y así es como recuerda el ahora comentarista de Fox Sports su paso por el equipo más odiado y amado del balompié azteca.

¿Qué es el club América para Daniel Brailovsky?

—En la parte futbolística todo, absolutamente todo, pero si lo hacemos globalmente está mi familia que es la que siempre ha estado de tras de mí y me han acompañado. En la parte deportiva, de trabajo y de sentimiento, el América ocupa un porcentaje altísimo, yo diría que el todo.

¿Hasta donde habría llegado la historia del Ruso en el América?

—Es difícil de responder, siempre he priorizado a la familia ante todo. Tuve que irme por un tema circunstancial, nos aconsejaron que mi mujer diera a luz en otro país que no fuera acá, por un tema de infecciones en hospitales y demás y me fui. En la parte deportiva habían sido tres años muy intensos, con tres campeonatos y goles ¿Qué hubiese sucedido? No lo sé, yo creo que sólo Dios podría llega a responder una cosas así, me hubiese encantado poder continuar y terminar mi carrera acá (México), pero Dios sabe por qué hace las cosas.

¿Qué opinión le merece el estar entren las 10 figuras más destacadas en la historia del América?

—Una terrible sorpresa, felicidad, orgullo, sentimiento, creo que es demasiado de la gente del americanismo hacia mí, por el poco tiempo que yo estuve acá, y no lo digo con una falsa modestia, lo digo porque realmente lo siento, fue muy poco, aunque muy intenso el tiempo que estuve acá. No me lo esperaba, que yo pudiera estar al lado o entre tantas figuras de primerísimo nivel me llena de orgullo y de placer; la gente sabe que sigo siendo y llevando los colores y que quiero mucho a la institución y lo único que puedo hacer es tratarles de corresponder a cada uno de ellos con lo que pueda desde el lado donde yo esté.

¿Deportivamente hablando un americanista jamás debería estar con el archirrival, por ejemplo Chivas?

—Jamás, por lo menos lo que me inculcaron a mí en la época que yo estuve y hablo de Don Panchito Hernández, Gonzalo Carvajal, por supuesto el dueño de la institución y todos lo que venían por debajo que era nuestro DT Carlos Reinoso, más todos los chicos de las fuerzas básicas, yo aprendí de ellos en esa época, si eres americanista no puedes ver ni de cerca los colores del archirrival.

¿Cómo ha evolucionado el ser americanista?

-Es difícil saberlo, el americanista, el que es fanático del club sigue sintiendo los colores, pase lo que pase dentro del club, esté la gente que esté, los dirigentes que estén, los jugadores; los americanistas saben cuales son las raíces del club. Sigo viendo ese americanista que vi en los años 80, como hoy; estoy hablando del hincha, del fanático que lo único que le importa es que su equipo sea triunfador.

¿A Daniel Brailovsky le gustaría una segunda oportunidad en el banquillo azulcrema?

– Siempre he dicho que para estar dentro de la institución no importa en que puesto, por supuesto que para mi sería un orgullo. Se tienen que dar muchas circunstancias para que algún día pueda llegar a suceder esto, pero uno nunca pierde las ilusión y la realidad es que no depende de nada o de mi. Para mí sería un orgullo poder estar dentro de la institución en cualquier cargo, pero siempre dentro de ella.

¿ Y si esa oportunidad se llegara a dar con otro club mexicano de futbol?

-Hoy no lo sé. No me negaría nunca a nada dentro del América, fuera y para dirigir en otro lado he tenido oportunidad y no las he tomado por diferentes circunstancias y he rechazado, pero que pasará más adelante no lo sé.

