ENTREVISTA: Crisanto Grajales, un agradecido con Conade y Alfredo Castillo

El triatleta mexicano que terminó en el puesto 12 en los pasados Juegos Olímpicos manifestó su agradecimiento con la Conade, presidida por Alfredo Castillo, por todo el apoyo que ha recibido no sólo durante la justa veraniega, sino en los momentos más complicados de su trayectoria.

A diferencia de otros atletas mexicanos, Crisanto sólo tuvo palabras de elogio para el trabajo de la Comisión Nacional del Deporte, pues desde su punto de vista, siempre han estado al pendiente de sus necesidades dentro y fuera de lacompetencias. Platicamos con el deportista mexicano en una convivencia realizada en el Nevado de Toluca, Estado de México, organizada por ASICS.

¿Cuál fue tu experiencia con Conade en los pasados Juegos Olímpicos?

— En lo personal no tengo nada de qué quejarme, la verdad estoy muy agradecido con toda la gente que nos apoyó, desde patrocinadores, desde nuestra federación, desde Conade, toda la gente tuvimos un gran apoyo y estuvieron muy al pendiente. No tengo nada de qué quejarme, al contrario, tengo que agradecer todas esas atenciones. El día de nuestra competencia salimos a hacer nuestro trabajo.

¿Qué opinas de que continúe Alfredo Castillo como titular de Conade?

— Bien, un trabajo bastante respetable. Yo creo que si haces bien o mal tu trabajo siempre vas a recibir críticas. Para mi gusto está haciendo un buen trabajo, aunque siempre va a estar expuesto a muchas cosas. Sí estuvo con nosotros. Recuerdo, unos días antes estuvo un buen tiempo, estuvimos platicando, conviviendo, hablando de muchas cosas, no nada más conmigo, habló con todos los de triatlón aunque sé que también se reunió con otros deportistas. Pero casi estuvo un día completo con nosotros. E incluso antes de Juegos Olímpicos estuvo muy al pendiente de qué es lo que nos hacia falta.

¿Qué fue lo más difícil de participar en Juegos Olímpicos de Río 2016?

— Lo más pesado siempre son los entrenamientos, ese tiempo fuera de casa al final es lo más pesado. Pero ya en los Juegos Olímpicos no puedes tener muchas cargas de trabajo. Las visitas, las competencias, la convivencia me hizo pasarla bastante bien. Este ciclo estuve bastante tranquilo, mucho más que en Londres. Estando con los amigos y con los demás compañeros mexicanos de la delegación.

¿El trabajo mental para participar en unos Juegos Olímpicos cómo fue?

— En el día a día lo trabajamos, los entrenamientos, el ir sufriendo y llevar el cuerpo al límite creo que no sólo lo trabajamos los atletas de alto rendimiento. Cada quien trabaja lo mental. Estuvimos bien apoyados en ese aspecto con mucha dedicación y esfuerzo en los días previos, sin muchas distracciones, estando concentrados.

¿Qué satisfacción te deja sumar tus segundos Juegos Olímpicos?

— Muy contento por la actuación de todos los triatletas de la delegación mexicana. Una experiencia muy buena. Contento de estar unos días en México. Me sentí bien, uno siempre hace lo que está a su alcance, lucha, ve cómo está el escenario para poder sacar el resultado y yo me quedo bastante contento, ahora voy por otro ciclo olímpico y claro que me gustaría estar en Tokio 2020. El ver que todos los mexicanos estaban al pendiente, que vieron nuestra carrera, eso nos ayuda mucho, el saber que la gente te apoya, te ayuda y siempre lo tratamos de hacer lo mejor posible. Con la intención de que la gente se quede con un buen sabor de boca con la actuación de nosotros.

¿Cómo tomaste las críticas de los aficionados que pedían más medallas de México?

— Las críticas son muy buenas, yo creo que todos lo tomamos a bien. Siemprehabrá comentarios buenos y malos, habrá gente que aplauda y critique el trabajo, pero todo es bueno. Yo siempre he estado muy consciente de que a lo que te dediques, en el deporte, en el trabajo, en lo que sea, al final habrá gente que le guste tu trabajo y a otra que no, entonces eso siempre va a estar presente. Nosotros estamos muy contentos y orgullosos, tenemos bien puesta la camiseta de México y tratamos de hacerlo lo mejor posible en cada carrera. Los Juegos Olímpicos son cada cuatro años y no por un buen o mal resultado vamos a criticar todo el historial de los atletas.

¿Qué le hace falta al deporte mexicano para ser más competitivo a nivel mundial?

— La continuidad más que nada, porque al final los atletas consolidados son potencia y son los mejores del mundo, pero al final el enfoque está en ellos, pero después hace falta esa continuidad. Tenemos esos atletas pero ¿los juveniles, los sub-23? Cuando tienes los buenos resultados tienes el apoyo, pero sólo nos enfocamos en los grandes atletas, y debemos de ver lo que hay detrás, pero bueno, estoy seguro que tarde o temprano se va a dar esa continuidad.

¿Cuál será tu objetivo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

— A seguir buscando el diploma olímpico, estar entre los ocho lugares que desde Londres 2012 se está buscando. Al final creo que todos soñamos con una medalla sea cual sea el metal pero soñamos con la de oro. Tampoco sé si algún día lograré esa medalla, pero de lo que sí estoy seguro es que lucharé por muchas cosas, porque mi deporte, el triatlón sea un deporte de los más fuertes a nivel mundial.

